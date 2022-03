Mieszkanka Lancashire ma największe malowane brwi w UK za co jest szykanowana [wideo]

27-letnia Sammie-Jo, która ma dwoje dzieci i mieszka w Lancashire, rok temu zaczęła malować sobie gigantyczne brwi. Od tego czasu jest szykanowana na ulicy i w internecie, a niektórzy nawet grożą, że zadzwonią do opieki społecznej.

Młoda matka twierdzi, że nie ma nic do ukrycia i „trolle” mogą dzwonić do władz, jednak ona nie planuje zmieniać swojego wyglądu. Kobieta niedawno dołączyła do TikTok’a i w ciągu zaledwie czterech tygodni przyciągnęła ponad 75 000 obserwujących i ponad 987 000 lajków.

Największe malowane brwi w UK

Niestety mimo olbrzymiej liczby lajków młoda matka spotyka się z szykanami.

- Ludzie mówili, że nie powinnam być mamą i będą dzwonić do opieki społecznej z powodu moich malowanych brwi. W internecie robi się naprawdę ekstremalnie. Mogą dzwonić do pomocy społecznej, bo nie mam nic do ukrycia. Moje brwi nic nie mówią o tym, czy jestem dobrą matką czy nie – powiedziała 27-latka.

Sammie-Jo wyjaśniła, że nie jest fanką dzisiejszych standardów urody i że robiąc sobie brwi w tak dramatyczny sposób, czuje, że „składa oświadczenie”. Młoda matka ma także nadzieję, że jej brwi są „największymi brwiami w Wielkiej Brytanii”.

Biorą matkę w obronę

Gdy wokół olbrzymich malowanych brwi kobiety zrobiło się sporo zamieszania, a internetowe trolle nie dawały jej spokoju, zaczęły się pojawiać także osoby, które bronią młodej matki i podziwiają jej siłę.

Twierdzą także, że kobieta uczy w ten sposób swoje dzieci, że to dobrze być indywidualnym.

Pewna kobieta napisała:

- Dopóki jest szczęśliwa i nie krzywdzi nikogo, to kogo mamy osądzać? Mam nadzieję, że ma wspaniały dzień i pozostanie wierna sobie!

Ktoś inny napisał:

- To jej ciało i ma prawo mieć takie brwi, jakie chce. To nie czyni z niej złej lub nieodpowiedniej matki. Problem w tym świecie jest to, że ludzie czują, że mają prawo osądzać i umniejszać innych. Ludzie powinni być dla siebie mili.

Pewna kobieta stwierdziła:

- Jedynym sposobem, w jaki jej brwi mogą wpływać na dziecko/dzieci, jest dokuczliwość ze strony innych dzieci w szkole itp. To smutna rzeczywistość, że dzieci często cierpią, jeśli jedno z rodziców lub oboje wyglądają inaczej.