Mieszkaniec Manchesteru wykorzystuje rządowy program jedzenia za pół ceny, by pomagać bezdomnym

Młody mieszkaniec Manchesteru chce zachęcić ludzi do zrobienia czegoś pozytywnego - by ten trudny dla wszystkich rok 2020 przybrał bardziej ludzkie oblicze.

Fot. Getty

Mieszkaniec Manchesteru wykorzystuje rządowy program Eat Out To Help Out, by pomagać bezdomnym. „Problemem, który ciągle widzę [w tym mieście], jest bezdomność” - wyjaśnił młody mężczyzna.

Dominic D., mieszkaniec Manchesteru, postanowił wykorzystać rządowy program umożliwiający jedzenie na mieście za pół ceny, by pomagać bezdomnym mieszkańcom swojego miasta. Swój projekt uwiecznił na wideo, które jego znajomy wrzucił na Twittera, by zainspirować innych do dobroczynności w tych trudnych czasach i zachęcić do przyłączenia się do akcji.

Zrobić coś pozytywnego w tym trudnym dla wszystkich roku 2020

„Mieszkam i pracuję w Manchesterze od nieco ponad roku” - opowiada młody mężczyzna na swoim filmiku. - „Problemem, który ciągle widzę, jest bezdomność”. 25-letni Dominic D., niezależny dziennikarz sportowy, wykorzystuje rządowy program Eat Out to Help Out, aby kupować żywność po obniżonej cenie, którą następnie rozdaje ludziom bezdomnym w jego okolicy.

„Pierwszego dnia Eat Out To Help Out jadłem z kumplami w restauracji za piątaka. Naszło mnie trochę dziwne uczucie, pomyślałem, że można to wykorzystać, by pomóc komuś, kto potrzebuje tego znacznie bardziej niż ja. Jeśli uważasz, że rok 2020 był trudny, wyobraź sobie, jak to jest z ludźmi, którzy nie mają dokąd pójść”.

Mieszkaniec Manchsteru kupuje bezdomnym posiłki za pół ceny - ZOBACZ WIDEO:

This is a class idea. My mate, Dom, has been using #EatOutToHelpOut and the Wetherspoons table game to help homeless people in Manchester pic.twitter.com/2asqhdIp3R — Rob Adcock (@RobAdcock) August 19, 2020

Wrzuconym do sieci filmikim młody mieszkaniec Manchesteru i jego znajomi chcą zachęcić innych ludzi, do zrobienia czegoś pozytywnego i dobrego dla innych, by ten ciężki dla wszystkich rok przybrał bardziej ludzkie oblicze.