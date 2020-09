Mieszkaniec Essex wygrał na loterii, gdy za namową mamy kupił swój pierwszy w los

26-letni Sufyaan z Essex wygrał 30 000 funtów na loterii dzięki swojej mamie, która uparcie namawiała go na zakup losu. Okazało się także, że mężczyzna nigdy wcześniej nie grał na loterii, a szczęście dopisało mu przy pierwszej próbie.

Mieszkający w Essex 26-letni Sufyaan może podziękować swojej mamie, dzięki której stał się właścicielem 30 000 funtów. Mężczyzna postanowił zagrać na loterii za jej namową.

Wygrana na loterii dzięki mamie

Matka 26-latka regularnie gra na loterii, na co też udało jej się namówić syna, któremu dopisało szczęście przy pierwszym podejściu. Jak powiedział Sufyaan:

- Moja mama gra od lat i ma na swoim koncie parę małych wygranych. Gdy tylko wyprowadziłem się z domu, zaczęła namawiać mnie na grę na loterii. Wydaje mi się, że będzie zadowolona, ale wiem też, że będzie zazdrosna.

Wymarzone wakacje

26-latek planuje jednak przeznaczyć część swojej wygranej na zabranie mamy na wymarzone wakacje do Nowego Jorku.

- Moja mama zawsze chciała zabrać mnie do Nowego Jorku, ale teraz może to ja ją zabiorę. Chciała pójść na Broadway, więc pewnie tam się wybierzemy. Nigdy nie miałem na koncie bankowym takiej sumy pieniędzy, nie wydaje mi się nawet, żeby moi rodzice kiedykolwiek mieli. To nienormalne! Możliwości są nieograniczone! – dodał szczęśliwy zwycięzca.