Mieszkańcy Wysp dostali ostrzeżenie, aby „nie spędzali więcej niż 15 minut w sklepach” na zakupach świątecznych

Rządowi doradcy ostrzegają mieszkańców Wysp, aby nie spędzali w poszczególnych sklepach więcej niż 15 minut w trakcie zakupów przedświątecznych. Jak powiedziała prof. Lucy Yardley – im mniej czasu spędzamy w sklepie „tym jesteśmy bardziej bezpieczni”.

W związku z tym, że w przyszłym tygodniu po zakończeniu lockdownu w Anglii otwarte zostaną w rejonach objętych wszystkimi poziomami zagrożenia sklepy z artykułami, które nie są pierwszej potrzeby (non-essentials), doradcy rządowi ostrzegają mieszkańców Wysp przed spędzaniem dłuższego czasu na zakupach.

Nie więcej niż 15 minut

Nawet mieszkańcy rejonów objętych najwyższym poziomem zagrożenia – Tier 3 – będą mogli udać się w środę na przedświąteczne zakupy. Martwi to jednak ekspertów rządowych, którzy obawiają się wzrostu zarażeń, gdy ludzie masowo ruszą do galerii handlowych mając jedynie tydzień na zakup świątecznych prezentów.

Zapytana o to, jaki czas spędzany w sklepie będzie "za długi", prof. Yardley powiedziała:

- Cóż, zasada, która jest przydatna w przypadku ustalania kontaktów osób zakażonych, to spędzanie 15 minut z kimś, kto znajduje się bliżej niż dwa metry od nas, wtedy na pewno mamy kontakt, który naraża nas na zarażenie. Jest to zatem całkiem dużo czasu. Nie wiem, czy większość z nas potrzebuje tyle czasu w sklepie. I naprawdę, im mniej czasu spędzimy w nich, tym bezpieczniejsi jesteśmy. Jeśli spędzamy czas tak blisko kogoś, że osoba ta wydycha na nas powietrze lub kaszle na nas, wtedy złapanie wirusa nie wymaga tych 15 minut.

Zapraszanie bliskich na święta

Prof. Yardley zachęca także mieszkańców Wysp do zastanowienia się nad tym, czy zapraszać do domów na święta starsze osoby, czy jest to rozsądne. Zgodnie z postanowieniem rządu, od 23 do 27 grudnia mieszkańcy UK mogą formować grupę („bubble”) złożoną z dodatkowo dwóch innych gospodarstw domowych. Prof. Yardley jednak chce, aby mieszkańcy Wysp zadali sobie pytanie, czy faktycznie tak ważne jest dla nich goszczenie bliskich w domu przez cały okres świąteczny.

- Jest to bardzo ryzykowne dla osób starszych, które praktycznie są bezbronne wobec tej infekcji. Dlatego uważam, że, mimo iż możemy to robić, a pewne osoby będą chciały to zrobić, pierwszym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać, musi być, czy nie lepiej byłoby to odłożyć na parę miesięcy, gdy te osoby otrzymają szczepienie?