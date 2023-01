Mieszkańcy Wielkiej Brytanii płacą rekordowe czynsze. Ale z rynku najmu płyną też dobre wiadomości

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy nie posiadają lokalu mieszkalnego na własność, nie mają w ostatnim czasie łatwo. Czynsze w Wielkiej Brytanii są rekordowo wysokie, z uwagi na nierównowagę w zakresie popytu i podaży mieszkań, ale eksperci dają też Wyspiarzom nadzieję na poprawę tej sytuacji w najbliższym czasie.

Rekordowe czynsze w Wielkiej Brytanii

Z informacji zebranych przez stronę internetową poświęconą nieruchomościom Rightmove wynika, że średni miesięczny czynsz za mieszkanie wynajmowane w Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem Londynu, wynosi rekordowe £1172 miesięcznie. Z kolei za wynajem mieszkania w Londynie zapłacimy średnio równie rekordowe £2480 miesięcznie. I choć istnieją oznaki tego, że konkurencja między najemcami o mieszkania dostępne do wynajęcia zaczyna powoli słabnąć, a także że każdego miesiąca dostępnych jest dla potencjalnych najemców coraz więcej nieruchomości, to nierównowaga między popytem a podażą nadal jest tutaj bardzo duża.







Liczba nieruchomości dostępnych do wynajęcia w grudniu 2022 roku wzrosła o 13 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast w tym samym czasie liczba osób zainteresowanych najmem wzrosła o 7 proc. Niestety eksperci Rightmove przewidują także, że średnie czynsze w całej Wielkiej Brytanii dla nieruchomości wzrosną w 2023 roku o kolejne 5 proc., chyba że nastąpi jakaś zapaść na rynku najmu i dojdzie do nieoczekiwanego wzrostu liczby domów dostępnych do wynajęcia.

Rynek najmu mieszkań nie jest przyjazny dla zwykłych zjadaczy chleba

Niestety, od jakiegoś czasu rynek najmu mieszkań w Wielkiej Brytanii, a w Londynie szczególnie, nie jest zbyt przyjazny dla zwykłych zjadaczy chleba. Tim Bannister, dyrektor działu Property Science w Rightmove mówi, że „choć ostra konkurencja wśród najemców o znalezienie mieszkania zaczyna słabnąć, to nadal jest ich dwukrotnie więcej niż w 2019 roku”. - Agenci najmu mieszkań odnotowują bardzo dużą liczbę zapytań od najemców i mają do czynienia z dziesiątkami potencjalnych najemców dla każdej dostępnej nieruchomości. Landlordzi będą musieli wyważyć wszelkie podwyżki czynszów w zależności od tego, na co najemcy mogą sobie pozwolić w swojej okolicy, aby nadal szybko znajdować najemców i unikać okresów, w których ich dom jest pusty, ponieważ najemcy nie są w stanie zapłacić czynszu – precyzuje ekspert. I dodaje: - Wydaje się, że najemcy mają większy wybór nieruchomości w porównaniu z rekordowo niskimi poziomami z ubiegłego roku, co nieco złagodzi zaciekłą konkurencję o zabezpieczenie sobie dachu nad głową. Dlatego prognozujemy, że tempo rocznego wzrostu zwolni do około 5 proc. do końca roku w skali kraju, choć nadal będzie to znacznie przekraczać średnią 2 proc., którą obserwowaliśmy w ciągu pięciu lat przed pandemią.

Landlordzi na razie nie mają się czym martwić

Jak to zazwyczaj w przyrodzie bywa, tam gdzie jeden traci, tam drugi zyskuje. I o ile sytuacja na rynku najmu jest dla przeciętnych zjadaczy chleba bardzo trudna, o tyle landlordzi nie mają się na razie czym martwić. Agenci zajmujący się najmem nieruchomości nie mają wątpliwości, że właściciele mieszkań będą się mogli w najbliższym czasie nadal cieszyć z wysokiego zainteresowania swoimi nieruchomościami i ze stosunkowo dużych zysków. - Rynek wynajmu pozostaje prężny, a większość naszych właścicieli nadal otrzymuje wiele wniosków dotyczących swoich nieruchomości – mówi Simon Leigh, dyrektor Hackney & Leigh Estate. I dodaje: - Czynsze pozostają stabilne, po części dzięki ostrożnemu podejściu właścicieli do rozważania podwyżek czynszów na etapie odnawiania [umów], którzy wolą zatrzymać dobrych najemców, niż mieć nawet krótki okres pustki lub ponosić związane z tym koszty.

Landlord podniósł stawkę czynszu? Jakie prawa ma najemca w takiej sytuacji?

Jakie są prawa najemców i czy mogą się oni nie zgodzić na ewentualną podwyżkę? Sytuacja zazwyczaj wygląda tak, że wynajmując mieszkanie Anglii i Walii najczęściej mamy gwarantowany najem krótkoterminowy, a po 6 lub 12 miesiącach zmienia się on w okresowy (z miesiąca na miesiąc) najem na czas nieokreślony. W przypadku, gdy mamy umowę najmu na czas określony, landlord może poprosić nas o podpisanie nowej umowy najmu z wyższym czynszem, która zastąpi dotychczasową umowę. Nie musimy się jednak zgadzać na jej podpisanie i możemy kontynuować za taką samą cenę, jak obecna umowa. W naszej umowie najmu może się znaleźć również klauzula dotycząca przeglądu czynszu. Landlord może również poprosić nas ustnie lub pisemnie o wyrażenie zgody na nowy czynsz. Właściciel musi uzyskać zgodę najemcy na podwyżkę czynszu.

Organizacja charytatywna zajmująca się mieszkalnictwem - Shelter, ostrzega jednak, że w przypadku, gdy płacimy wyższy czynsz, nawet jeśli się na to nie zgadzamy, automatycznie staje się to naszym nowym legalnym czynszem. Dlatego też najlepiej zasięgnąć porady przed zapłaceniem nowego, wyższego czynszu. W przypadku, gdy pod koniec ustalonego okresu najmu nie podpiszemy nowej umowy najmu lub sami nie zakończymy najmu, dotychczasowy najem będzie kontynuowany jako najem okresowy (z miesiąca na miesiąc) z tym samym czynszem. W okresie najmu okresowego istnieje kilka sposobów na podwyższenie czynszu. Obejmuje to, jak powyżej, klauzulę przeglądu czynszu lub prośbę o podwyżkę czynszu przez właściciela, a my ją akceptujemy – płacąc lub podpisując nową umowę.

Ostatnim sposobem, w jaki landlord może podnieść czynsz, jest wystosowanie zawiadomienia z sekcji 13. procedury. Landlord może to zrobić tylko raz w roku, musi dać nam co najmniej miesięczny okres wypowiedzenia i użyć właściwego formularza. Jeśli nie zgadzamy się na podwyżkę czynszu proponowaną zgodnie z procedurą sekcji 13, możemy zakwestionować podwyżkę w sądzie pierwszej instancji. Podwyżka zwykle nie ma zastosowania, dopóki sąd nie zdecyduje, czy podnieść czynsz, utrzymać czynsz na tym samym poziomie lub ewentualnie go obniżyć.





Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Zasady podróży Ryanairem w 2023 roku. Ważne informacje dotyczące odprawy, bagażu podręcznego i nie tylko

Brytyjka trafiła wszystkie siedem cyfr w kumulacji EuroMillions. Błąd pozbawił jej gigantycznej wygranej w wysokości £182 mln

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!