Mieszkańcy UK wracają do gotówki, ponieważ rosną ceny. Skąd taki trend?

Fot. Getty

W ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii zaobserwowano zaskakującą tendencję wśród mieszkańców Wysp. Coraz więcej osób powraca do korzystania z gotówki, odkładając na półkę karty płatnicze. Dlaczego tak się dzieje?

Post Office przeprowadziło badanie, pokazujące preferencje społeczne w zakresie korzystania z gotówki w UK. Jak się okazuje, fizyczne pieniądze wyraźnie wracają do łask w Wielkiej Brytanii.

Gotówka coraz bardziej popularna w UK

Wyniki badania pokazują, że w lipcu tego roku brytyjskie urzędy pocztowe wypłaciły pojedynczym prywatnym klientom około 801 milionów funtów w gotówce. W porównaniu do ubiegłego roku jest to skok aż o 20 proc. i największy skok od pięciu lat, gdy zaczęto obserwować pierwsze rekordowe powroty do gotówki.

Mieszkańcy UK liczą już każdego pensa

Natalie Ceeney, przewodnicząca Cash Action Group, w wypowiedzi cytowanej przez BBC powiedziała, że tegoroczne wyniki pokazują, że mieszkańcy UK „dosłownie liczą każdy pens”, ponieważ zmagają się z rosnącymi cenami, a transakcje gotówkowe mogą ułatwiać kontrolę wydatków:

„Jest to zdecydowanie spowodowane kryzysem kosztów życia. (…) Ludzie będą wyciągać gotówkę i fizycznie wkładać ją do słoików, mówiąc: <to mam na rachunki, to mam na jedzenie, a to zostało>”.

Ceny rosną obecnie najszybciej od 40 lat

Dane Post Office pokazują, że łącznie 3,32 miliarda funtów w gotówce zostało zdeponowanych i wypłaconych w punktach pocztowych w lipcu tego roku. Jest to o 100 milionów funtów więcej niż w czerwcu. Wypłaty gotówki przez pojedyncze prywatne osoby odnotowano na poziomie 801 milionów funtów, co oznacza wzrost takiej praktyki o prawie 8 proc. w porównaniu do czerwca 2022 i o ponad 20 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok temu.

