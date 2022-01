Mieszkańcy UK unikają plastikowych toreb, bo dbają o planetę? Skąd, mówią eksperci i obnażają niewygodną prawdę

Fot. Getty

Czy mieszkańcy UK unikają brania w sklepach plastikowych toreb, ponieważ są świadomi problemów ekologicznych i dbają o planetę? Badania pokazują, że... nie. Ich motywacja jest czysto finansowa.

Taka jest naga prawda – wskazują eksperci. Mieszkańcy UK unikają jednorazowych, plastikowych toreb, nie dlatego, że dbają o planetę, ale po to, by oszczędzać na nich przysłowiowe grosze. Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego przez centrum analityczne N/LAB szkoły biznesu Nottingham University, badania wykonanego wśród 10 000 konsumentów. W badaniu przeanalizowano ponad milion transakcji kartami lojalnościowymi i zweryfikowano psychologiczne i demograficzne predyktory zakupów jednorazowych toreb. Okazuje się, że plastikowe torby są najczęściej kupowane przez młodszych kupujących, często mężczyzn, którzy generalnie są mniej oszczędni i mniej wrażliwi na troskę o środowisko.

Zakupy – z plastikiem czy bez?

- Do tej pory niewiele było wiadomo o ludziach, którzy wciąż regularnie kupują torby foliowe – lub o tych, którzy tego nie robią. Poprzednie badania koncentrowały się wyłącznie na osobowościach lub motywacjach konsumentów, a nie na tym, czy przekonania jednostki faktycznie przekładają się na działanie w prawdziwym świecie. Nasze podejście zakłada, że ludzie dzisiaj pozostawiają po sobie znaczną ilość danych, które mogą pomóc w czynieniu dobra społecznego i rzucić istotne światło na to, jak naprawdę zachowują się w praktyce – zaznaczył współautor badania, dr James Goulding, zastępca dyrektora N/LAB. A dr Gavin Smith, profesor nadzwyczajny w dziedzinie analityki dodał: - Spodziewaliśmy się wykazać, że nieliczni nabywcy toreb są przynajmniej częściowo motywowani chęcią zaoszczędzenia pieniędzy. Ale to, czego się nie spodziewaliśmy, to to, że sama kwestia ochrony środowiska w ogóle nie zmniejszyłaby konsumpcji plastikowych toreb.