Mieszkańcy UK porzucają samochody na rzecz pociągów i metra. Kryzys paliwowy powoduje spadek ruchu drogowego

Fot. Getty

Kryzys paliwowy w UK zbiega się w czasie z powrotem do biur wielu brytyjskich pracowników, którzy do tej pory często pracowali z domów lub w systemie hybrydowym. W efekcie, mieszkańcy Wielkiej Brytanii zaczęli przesiadać się z samochodów do pociągów.

Z powodu kryzysu paliwowego na Wyspach, samochody stały się dość niepewne. Niektórzy przerzucają się więc na mniej zawodne środki transportu.

Mieszkańcy UK porzucają samochody

Dane ministerstwa transportu wskazują, że część mieszkańców UK w ostatnim czasie zrezygnowała z pojazdów na czterech kółkach. Obecnie liczba samochodów na brytyjskich drogach jest najniższa od lipca 2021. W ostatni poniedziałek, po chaotycznym weekendzie gigantycznych kolejek na stacjach benzynowych i panicznego tankowania, ruch pojazdów na drogach w UK zarejestrowano na poziomie 91 proc. Dla porównania, tydzień wcześniej natężenie ruchu było na poziomie 97 proc.

Spadek ten jest wyjaśniany kryzysem paliwowym, który skłania wiele osób do alternatywnych na skuteczne i bezstresowe dotarcie do pracy czy w inne miejsca. Oficjalne dane wskazują, że często wybieraną alternatywą są pociąg i metro – najprawdopodobniej ze względu na fakt, że nie są uzależnione od paliwa. Liczba pasażerów metra w ostatni poniedziałek wzrosła o 7 proc. i jest to najwyższy wynik po pandemii. Z kolei koleją naziemną również w poniedziałek podróżowało o 6 proc. więcej osób. Co ciekawe, nieznacznie wzrosła też liczba pasażerów autobusów – o 2 proc.

Oprócz panicznego tankowania i ogólnego chaosu związanego z kryzysem paliwowym w UK, inną powiązaną przyczyną rezygnacji wielu osób z samochodów na rzecz innych środków transportu, jest z pewnością gwałtowny wzrost cen paliwa na Wyspach. Według przewidywań RAC, w najbliższych tygodniach cena litra benzyny może sięgnąć 143 p, a cena litra oleju napędowego 145 p.

Eksperci podkreślają, że panika wśród kierowców przyczynia się istotnie zarówno do wzrostu cen paliwa, jak i do powstawania i utrzymywania się braków na stacjach benzynowych. Premier Boris Johnson zaapelował do mieszkańców UK, by zaprzestali panicznego tankowania.