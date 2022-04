Mieszkańcy UK odbędą w Wielkanoc blisko 28 mln podróży samochodem. Utrudnienia na drogach mogą być znaczne

Fot. Getty

Pierwsze od dwóch lat, w pełni wolne od pandemii Święta Wielkanocne, mogą spowodować chaos na drogach. Eksperci informują, że w przyszłym tygodniu mieszkańcy UK mogą odbyć nawet 28 mln podroży samochodem.

Mieszkańcy UK, którzy planują podróż na Wielkanoc samochodem, powinni ją sobie dobrze zaplanować. W przyszły weekend należy się bowiem spodziewać dużych utrudnień na drogach i w związku z tym sporych opóźnień. Najnowsze badanie przeprowadzone przez AA wśród 14 000 kierowców wskazuje, że aż 53 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii planuje wybrać się na Święta Wielkanocne przy użyciu swojego samochodu. A to oznacza, że w długi weekend, między Wielkim Piątkiem a Wielkim Poniedziałkiem, Brytyjczycy odbędą blisko 28 mln podróży samochodem. Najgorzej, jak co roku, będzie w trakcie Wielkiego Piątku – eksperci mówią tu o nawet 13,6 mln podróży samochodem, które mogą doprowadzić do powstania ogromnych korków na popularnych trasach. - Wygląda na to, że Święta Wielkanocne będą stanowiły bardzo potrzebny brytyjskiej turystyce czynnik pobudzający, ponieważ ludzie ograniczą podróże zagraniczne. Z ponad 27,6 mln podróży samochodem zaplanowanych na weekend świąteczny, możemy się spodziewać znacznego tłoku w całej Wielkiej Brytanii, ponieważ ludzie będą się gromadzić w nadmorskich kurortach i domach wakacyjnych – mówi rzecznik AA Tony Rich.

Święta Wielkanocne oznaczają utrudnienia dla wszystkich podróżnych

Nie tylko jednak kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość w trakcie Świąt Wielkanocnych. Od kilku dni ogromne problemy z wyjazdem mają klienci linii lotniczych, a sporych utrudnień należy się także spodziewać w ciągu kilku dni na brytyjskiej kolei, która planuje przeprowadzenie 530 projektów inżynieryjnych o łącznej wartości £83 mln.

Chaos na lotniskach przerósł wszelkie oczekiwania, a linie lotnicze, z powodu braków personelu pokładowego i naziemnego, odwołały setki lotów. Do ogromnych utrudnień na lotniskach doprowadził także wzrost popytu na podróże zagraniczne, który stanowi konsekwencję nagłego zniesienia w UK wszelkich ograniczeń pandemicznych (testów i kwarantanny dla osób przyjezdnych).