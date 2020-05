Mieszkańcy UK nie będą mogli spędzić wakacji na południu Europy? Mogą zostać niewpuszczeni za późne wprowadzenie lockdownu

Fot. Getty

Wiele państw Europy przygotowuje się właśnie na odmienny, niż dotychczas, sezon wakacyjny. I choć wśród podejmowanych inicjatyw dominują te, które mają na celu ułatwienie ruchu turystycznego w najbliższych miesiącach, to nie brak i takich inicjatyw, które ten ruch będą chciały znacząco ograniczyć. Media brytyjskie zaczynają spekulować, że Brytyjczycy, z uwagi na późną reakcję na epidemię koronawirusa, mogą w ogóle zostać pozbawieni możliwości spędzenia tegorocznych wakacji na południu Europy.

Koronawirus sprawił, że po wielu latach swobodnego przemieszczania się między państwami Europy znów poczuliśmy, co oznaczają narodowe granice i długie kolejki do jej przekroczenia. I dużo wskazuje na to, że ten aspekt pandemii zostanie z nami jeszcze przez jakiś czas, ponieważ rządy poszczególnych państw, właśnie poprzez weryfikowanie ruchu na granicy starają się kontrolować rozwój epidemii na swoim terytorium. Ale z uwagi na to, że nieubłaganie zbliża się sezon letni, niektóre państwa starają się zawierać porozumienia i podejmować decyzje dotyczące wznowienia ruchu turystycznego.

Mieszkańcy UK nie mają jednak powodu, by optymistycznie patrzeć w przyszłość. Rząd Borisa Johnsona zwlekał z wprowadzeniem w UK restrykcji w związku z rozprzestrzenianiem się koronwirusa, w efekcie czego (najprawdopodobniej), Wielka Brytania wyprzedziła kilka dni temu Włochy, Hiszpanię i Francję pod względem liczby zgonów, która przekroczyła symboliczne 30 000. Niestety, odpowiedź Downing Street na epidemię obserwują także władze regionów tłumnie zazwyczaj odwiedzanych przez Brytyjczyków w trakcie letnich wakacji. Na przykład minister ds. turystyki na Balearach, Iago Negueruela, zasugerował, że późne wprowadzenie lockdownu przez Borisa Johnsona ograniczyło szanse Brytyjczyków na spędzenie wakacje na Ibizie, Majorce czy Menorce. - Są kraje takie jak Wielka Brytania, które zbyt długo podejmowały środki ograniczające rozprzestrzenianie epidemii. To stawia nas w porównaniu z nimi w innej sytuacji – zaznaczył minister.