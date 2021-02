Mieszkańcy UK wykupują bilety lotnicze na wakacje. Ryanair mówi o wzroście rezerwacji po wystąpieniu Borisa Johnsona

Gdy w poniedziałek premier poinformował o planie luzowania lockdownu, który zakłada całkowite zniesienie restrykcji (także na podróże) do końca czerwca, mieszkańcy Wysp zaczęli kupować bilety lotnicze na wakacje. Ryanair i EasyJet poinformowały o wzroście rezerwacji.

Po tym, jak Boris Johnson poinformował w poniedziałek o możliwym zniesieniu restrykcji dotyczących podróży międzynarodowych 17 maja w ramach 4-etapowego planu wychodzenia z lockdownu, mieszkańcy UK zaczęli kupować bilety lotnicze na wakacje.

Wzrósł zakup biletów lotniczych

Jedną, ale nie jedyną, z linii lotniczych, które odnotowały „duży wzrost” rezerwacji biletów z Wielkiej Brytanii na wakacje od poniedziałkowego wystąpienia premiera, jest Ryanair. W swoim oficjalnym oświadczeniu dla „The Irish Times” irlandzkie linie podały: „Po informacji brytyjskiego rządu na temat ponownego uruchomienia międzynarodowych podróży lotniczych tego lata, zauważyliśmy duży wzrost rezerwacji z Wielkiej Brytanii do wakacyjnych destynacji jak Hiszpania, Grecja i Włochy”.

„Jest to zachęcający trend i pokazuje on, jak ważne jest danie klientom pewności. Przypominamy naszym klientom, że jakiekolwiek rezerwacje zrobione przed 31 marca, mogą zostać przeniesione dwa razy do końca października 2021 roku” - napisano dalej w oświadczeniu.

Ryanair i EasyJet cieszą się ze zmian

Ryanair nie jest jedyną linią, która cieszy się obecnie ze wzrostu rezerwacji biletów wakacyjnych. Powietrzny rywal irlandzkich linii – EasyJet poinformował z kolei, że od czasu poniedziałkowego wystąpienia premiera odnotował 630-procentowy wzrost rezerwacji wakacyjnych.

Jak powiedział szef EasyJet, Johan Lundren:

- Ten wzrost rezerwacji pokazuje, że sygnał ze strony rządu dotyczący planów przywrócenia podróży, jest tym, na co czekali brytyjscy klienci.

Najwięcej rezerwacji odnotowano w EasyJet na loty do Malagi, Alicante, Palmy w Hiszpanii, a także Faro w Portugalii, czy na Kretę w Grecji.