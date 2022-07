Mieszkańcy UK gwałtownie zadłużają się na kartach kredytowych. Tylko w czerwcu pożyczki z tego tytułu wzrosły o £1 mld

Fot. Getty

Eksperci alarmują – mieszkańcy Wielkiej Brytanii zadłużają się w tempie najszybszym od 2005 roku. Tylko w czerwcu obciążyli oni swoje kary kredytowe na sumę ponad £1 mld!

Tylko w zeszłym miesiącu Brytyjczycy zaciągnęli dług w wysokości £1 mld! Głównie jest to zadłużenie na kartach kredytowych, ale mieszkańcy UK radzą sobie także poprzez debet w koncie, pożyczki osobiste i kredyty samochodowe. Ogółem w czerwcu zadłużenie Brytyjczyków wzrosło w ujęciu rocznym o 6,5 proc. – czyli najszybciej od maja 2019 roku, gdy wartość ta osiągnęła ten sam poziom. Jednocześnie zadłużenie na kartach kredytowych rośnie obecnie na Wyspach najszybciej od 2005 r., a kwoty zdeponowane na rachunkach bankowych, jak podaje Bank Anglii, gwałtownie spadają.

Mieszkańcy UK zadłużają się, by pokryć rosnące wydatki

Najwyższa od 40 lat inflacja, rosnące koszty energii i paliwa sprawiają, że wielu mieszkańców UK nie ma innego wyboru, niż zadłużyć się na karcie kredytowej lub w inny sposób. - Gospodarstwa domowe dysponujące wyższymi dochodami coraz częściej sięgają po swoje oszczędności, odwracając trend obserwowany podczas pandemii, a te dysponujące niższymi dochodami zwracają się do sektora kredytowego, aby jakoś przetrwać burzę. Wnioski o pożyczki powróciły teraz do poziomu sprzed pandemii, a ponieważ kryzys kosztów utrzymania wciąż się rozwija, to popyt ten nie zniknie. Pożyczkodawcy będą musieli znaleźć metodę, aby obsłużyć to zapotrzebowanie w sposób odpowiedzialny i kompleksowy – zaznacza Paul Heywood, dyrektor ds. danych i analityki w Equifax.

W związku z rosnącymi kosztami życia, a także po wzroście stóp procentowych skutkujących podwyżką rat, coraz więcej ludzi ma także na Wyspach problem ze spłatą pożyczek. Należy pamiętać, że długi w Wielkiej Brytanii w zasadzie się nie przedawniają, a zaprzestanie spłaty zobowiązań może się zakończyć daleko idącymi nieprzyjemnościami, wraz z nękaniem przez firmy windykacyjne włącznie. W razie problemów ze spłatą długu w UK warto jest skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy starają się przeprowadzić klienta przez ten trudny czas. Taką pomoc świadczą m.in. doradcy Safe Debts, którzy negocjują w imieniu klienta najlepsze warunki spłaty zobowiązań lub zamieniają zadłużenie na jedną, wygodną do spłaty ratę.

