Mieszkańcy UK bardziej ufają instytucjom Unii Europejskiej niż własnemu Parlamentowi. Tak źle nie było od 30 lat

Po upływie niecałych siedmiu lat od referendum ws. Brexitu okazuje się, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii bardziej ufają instytucjom Unii Europejskiej niż własnemu Parlamentowi. Dlaczego tak jest i czy daje to nadzieję na ponowne przystąpienie Zjednoczonego Królestwa do Wspólnoty?

Poziom zaufania Brytyjczyków do Unii Europejskiej rośnie

Jak to jest możliwe, że poziom zaufania Brytyjczyków do Unii Europejskiej, zaledwie siedem lat po referendum ws. Brexitu, jest wyższy niż do własnego Parlamentu? Cóż, przyczyn tego stanu rzeczy można by pewnie wskazać wiele, a były sekretarz ds. Brexitu David Davis jest przekonany, że wynika to przede wszystkim z mniejszego zainteresowania dziennikarzy problemami w obrębie Wspólnoty. Davis sugeruje, że od czasu Brexitu media, w tym zwłaszcza „The Sun”, „The Daily Telegraph”, „The Times” i „The Daily Mail” przestały „cały czas kopać Brukselę”, tak jak to robiły ustawicznie w okresie poprzedzającym referendum w 2016 roku. - Nikt już nie czyta o kwadratowych truskawkach lub prostych bananach – zaznacza polityk.







Poza tym znaczące zwiększenie zaufania Wyspiarzy do instytucji unijnych ma być efektem zdecydowanej reakcji Wspólnoty na wydarzenia w Ukrainie. Z jednej strony Unia Europejska, choć nie zawsze wystarczająco szybko, wprowadziła względem Rosji szereg sankcji i pakietów pomocowych, a z drugiej jasne i wyraźne stało się pragnienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by jego kraj przystąpił do UE.

Zaufanie Brytyjczyków do Parlamentu leci na łeb na szyję

Wraz ze wzrostem zaufania do instytucji Unii Europejskiej, spada poparcie Wyspiarzy dla ich rodzimego Parlamentu. Najnowsze badanie pokazuje, że od czasu pamiętnego referendum ws. Brexitu odsetek osób deklarujących zaufanie do tego, co robi Westminster, spadło o 10 pkt proc. - do 22 proc. W tym samym czasie zaufanie do Unii Europejskiej wzrosło o siedem pkt proc. - do 39 proc. W latach 2017-2021 obniżyło się też zaufanie do rządu Wielkiej Brytanii.

Były minister ds. Brexitu David Davis i na to ma wytłumaczenie, twierdząc, że spadek zaufania Wyspiarzy do wybranych przez nich polityków to prawdopodobnie efekt „zrzędliwej, nieprzyjemnej, wrednej kłótni” w parlamencie w sprawie Brexitu, która miała tam miejsce od końca 2017 roku i „która była całkowicie bezproduktywna”. - Zaufanie do parlamentu spadło o połowę od 1990 roku – mówi z kolei prof. Bobby Duffy, dyrektor Instytutu Politycznego w King's College London. I dodaje: - Z ponad 20 krajów objętych badaniem, należymy do grona tych, które mają najmniejsze zaufanie do rządu; zaufanie do policji gwałtownie spadło, zwłaszcza w Londynie; i tylko Egipt ma mniejsze zaufanie do swojej prasy.

Brytyjczycy przechodzą ogólny kryzys zaufania?

Badanie przeprowadzone przez World Values Survey (WVS) pokazuje, że tylko 13 proc. Brytyjczyków ufa rodzimym partiom politycznym. To mniej więcej tak samo mało, jak w Brazylii, we Włoszech i Francji, natomiast daleko w tyle za Norwegią (36 proc.), Szwecją (32 proc.), Kanadą (24 proc.) i Niemcami (23 proc.). Najmniejszym poparciem politycy cieszą się wśród tzw. generacji „X”, millenialsów i tzw. generacji „Z”.

Nie lepiej jest niestety z poziomem zaufania do brytyjskiej prasy – w tym względzie Wielka Brytania znalazła się na przedostatnim miejscu ze wszystkich 24 badanych państw. Gorzej niż UK wypadł tylko Egipt, a tylko nieco lepiej kraje takie jak Grecja, Australia, Maroko czy Polska. - Niektóre instytucje radzą sobie lepiej, nasz system sądowniczy jest stosunkowo wysoko oceniany, a służba cywilna wypada znacznie lepiej niż nasze instytucje polityczne – precyzuje Duffy.

Brytyjczycy będą chcieli ponownie przystąpić do UE?

Wraz ze wzrostem zaufania do instytucji UE można się zacząć zastanawiać, czy Brytyjczycy nie będą chcieli w najbliższym czasie ponownie przystąpić do Wspólnoty. Z początkiem stycznia tego roku przeprowadzenie kolejnego referendum w sprawie przystąpienia UK do Unii Europejskiej popierało aż dwie trzecie Wyspiarzy. Badanie pracowni Savanta dla dziennika „The Independent” pokazało, że zarówno rozwój gospodarki, jak i globalne oddziaływanie Wielkiej Brytanii i jej zdolność do kontrolowania własnych granic uległy pogorszeniu. Aż 65 proc. Wyspiarzy jest zdania, że powinno się odbyć kolejne głosowanie na temat obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, podczas gdy o tej samej porze w zeszłym roku ideę tę popierało 55 proc. ankietowanych. W najnowszej ankiecie 22 proc. Brytyjczyków chciało przeprowadzenia kolejnego referendum ws. obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej niezwłocznie, 24 proc. ankietowanych - w ciągu najbliższych 5 lat, a 11 proc. badanych - w okresie 6-10 lat. Tylko 4 proc. badanych było zdania, że kolejne głosowanie powinno się odbyć za ponad 20 lat, natomiast liczba osób twierdzących, że kolejne referendum w tej sprawie nigdy nie powinno mieć miejsca, zmalała z 32 proc. do 24 proc.

