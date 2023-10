Praca i finanse Mieszkańcy tych regionów płacą ponad dwukrotnie więcej za piwo i kebab. Dlaczego?

Dlaczego na południu Anglii za piwo i kebab trzeba zapłacić nawet 20 funtów, podczas gdy na północy można się zmieścić w 10 funtach? Sprawa nie jest taka prosta. Bo choć w południowo-wschodniej Anglii generalnie więcej się zarabia, to jednak różnica w cenie piwa w pubie i kebabu jest zwyczajnie drastyczna.

Ceny w Anglii: Ile kosztuje wyjście na piwo na południu kraju?

Najnowsza analiza opublikowana na łamach „MailOnline” pokazuje, jak ogromne dysproporcje panują w różnych regionach Anglii w zakresie ceny piwa i kebabu. Okazuje się, że w najdroższych dzielnicach Londynu wypicie pinty piwa i zagryzienie jej smacznym kebabem kosztuje blisko trzykrotnie więcej niż na północy kraju. Poniżej prezentujemy Wam zestawienie cen w wybranych regionach w Anglii:

CONSETT £2.65 £6.50

BLAYDON ON TYNE £2.77 £5.50

FERRYHILL £2.87 £6

DALTON IN FURNESS £2.97 £6.50

NORMANTON £3.05 £5

LOUTH £3.07 £7

HEXHAM £3.09 £7

HALIFAX £3.15 £5.90

BRIGG £3.18 £6.90

HECKMONDWIKE £3.20 £6.80

LONDON WC £6.63 £9.90

LONDON EC £6.62 £8

TEDDINGTON £6.60 £9.60

LONDON SW £6.55 £7.50

LONDON W £6.53 £8.50

ISLEWORTH £6.47 £7.50

RICHMOND £6.45 £11

VIRGINIA WATER £6.40 £11.90

GREAT MISSENDEN £6.38 £9.90

LONDON SE £6.38 £13.90

Londyn bezsprzecznie najdroższy

Z ankiety przeprowadzonej przez firmę konsultingową CGA w 9 000 pubów i na 865 obszarach w Anglii wynika, że najdroższe pinty sprzedawane są w Londynie. Co w sumie nie jest zaskakujące. W Londynie znalazło się aż osiem na 10 najdroższych lokali z piwem. Natomiast dwa pozostałe były usytuowane w miejscowości Virginia Water w Surrey i Great Missenden w Buckinghamshire. W stolicy UK najdroższy jest także kebab. Za to smaczne danie rodem z Turcji trzeba tam zapłacić co najmniej 8 funtów.

– Zdecydowanie widzimy podział Północ-Południe. Średnie ceny kufla piwa w Londynie i na południowym wschodzie są znacznie wyższe od cen w regionach centralnych i północnych. (…) Cóż, ceny zależą również od tego, co konsumenci są skłonni zapłacić na danym obszarze – precyzuje Paul Bolton, szef GB drinks w CGA.

