Mieszkańcy niewielkiego miasteczka powiedzieli „NIE” neo-nazistom i... wykupili cały alkohol w supermarkecie

Mieszkańcy niewielkiego miasteczka Ostritz postanowili sprzeciwić się organizowanemu przez neo-nazistów festiwalowi i... wykupili cały alkohol dostępny w lokalnym supermarkecie. Tym samym nie dopuścili do tego, żeby upojeni wyznawcy skrajnie prawicowej ideologii terroryzowali ich miasto.

Festiwal „Tarcza i Miecz”, organizowany w niewielkim miasteczku Ostritz (w kraju związkowym Saksonia) i powszechnie uważany za neonazistowski festiwal rockowy, od dawna wzbudza w Niemczech ogromne kontrowersje. Władze jednak nie bardzo kwapią się, żeby coś z tym zrobić, a jedyne, na co w tym roku zdobył się sąd, to wydanie zakazu o spożywaniu alkoholu w trakcie festiwalu. Zakaz skrzętnie egzekwowali obecni na miejscu policjanci, którzy zarekwirowali uczestnikom zabawy kilka tysięcy litrów piwa, ale mieszkańcy Ostritz uznali, że to za mało i wzięli dodatkowo sprawy w swoje ręce.

Mieszkańcy przygranicznego miasteczka postanowili osobiście sprzeciwić się szerzonej przez uczestników festiwalu ideologii faszystowskiej i neo-nazistowskiej i przypuścili szturm na lokalny supermarket. Tam wykupili cały zapas alkoholu, by uniemożliwić uczestnikom imprezy zrobienie zakupów. Mieszkańcy woleli pozostawić „puste półki”, niż ryzykować, że sprzedawcy w supermarkecie złamią zakaz sprzedaży alkoholu wydany dla uczestników festiwalu na okres jego trwania.

- Plan został opracowany z tygodniowym wyprzedzeniem. Chcieliśmy „wysuszyć” nazistów. Pomyśleliśmy, że w razie wydania zakazu sprzedaży alkoholu, sami opróżnimy półki w Penny [supermarkecie] – wyznał na łamach „Bilda” lokalny aktywista Georg Salditt. - Dla nas ważne jest, aby z Ostritz popłynęła wiadomość, że są tu ludzie, którzy tego nie tolerują i którzy mówią 'wyznajemy tutaj inne wartości, dajemy przykład i nie jest on tożsamy z obrazem skrajnie prawicowego koncertu, który dominuje w mediach' – powiedział inny mieszkaniec w telewizji ZDF.

