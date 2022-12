Mieszkańcy jakich rejonów mogą spodziewać się śniegu w świąteczny weekend?

Synoptycy przewidują, że w weekend w niektórych obszarach kraju pogoda będzie łagodniejsza, jednak w północnych częściach Wielkiej Brytanii może być jeszcze na tyle zimno, aby zwiększyć szansę na opady śniegu w Boże Narodzenie.

Arktyczne masy powietrza przesuną się w weekend na południe, co oznacza, że ​​w niektórych częściach Szkocji prawdopodobnie spadnie śnieg w Boże Narodzenie, ale jest mniej prawdopodobne, że spadnie on w południowej Anglii.





Śnieg w święta

Brytyjczycy mogą spodziewać się śniegu w te Święta Bożego Narodzenia w niektórych częściach Szkocji, ale nadal nie ma pewności, gdzie dokładnie spadnie on w Wielkiej Brytanii w okresie świątecznym.

Po niedawnym dużym ochłodzeniu temperatury w całym kraju gwałtownie wzrosły, aby stłumić nadzieje na białe Boże Narodzenie w wielu regionach. Jednak niektóre części Szkocji nadal mają śnieżne warunki, a najnowsza prognoza Met Office nie wyklucza podobnej pogody w weekend świąteczny.

Według krajowych ekspertów meteorologicznych, z białym Bożym Narodzeniem mamy do czynienia, gdy „jeden płatek śniegu, zaobserwuje się w ciągu 24 godzin 25 grudnia gdzieś w Wielkiej Brytanii”.

Mapy z WXCharts pokazują, że w Boże Narodzenie w północnej Szkocji może spaść 15 centymetrów śniegu, a w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w północnej Anglii i Walii mogą wystąpić również ulewy.

Pogoda na święta

Zgodnie z wykresami dotyczącymi 25 grudnia, temperatury w Szkocji będą bliskie zeru, ale w południowej Anglii mogą być wysokie. Meteorolog Met Office, Greg Dewhurst, powiedział, że w weekend z Arktyki ponownie napłynie chłodniejsze powietrze.

Stwierdził:

- Prąd strumieniowy pozostaje blisko Wielkiej Brytanii, co oznacza, że ​​znad Atlantyku nadejdzie niskie ciśnienie, kolor pomarańczowy na mapie oznacza w tej chwili dość łagodne warunki, ale jeśli prześledzimy sekwencję w ciągu następnych kilku dni, możemy zobaczyć trochę zimniejszego powietrza próbującego przebić się z północy. Może to spowodować pojawienie się zimniejszego powietrza w centralnych i północnych częściach kraju, gdy wkroczymy w świąteczny weekend. Istnieje niepewność co do tego, gdzie będzie zimniejsze a gdzie łagodniejsze powietrze.

Zastępca głównego meteorologa Met Office, Dan Harris, powiedział, że prawdopodobieństwo, iż śnieg spadnie na południu kraju, nie jest obecnie wysokie.

- Od połowy tygodnia spodziewamy się podziału północ-południe z nadejściem chłodniejszej pogody na północy, podczas gdy na południu utrzymają się łagodne warunki. Istnieje jednak duża niepewność co do tego, gdzie ostatecznie zarysuje się granica między tymi dwoma masami powietrza, zwłaszcza bliżej świątecznego weekendu. Niepewność w szczegółach prognozy pogody nie jest niczym niezwykłym w perspektywie 6-7 dni, a obecne wzorce pogodowe tylko ją zwiększają. Zaufanie do prognoz prawdopodobnie nie wzrośnie najwcześniej do połowy tygodnia – powiedział Harris.

Pogoda na najbliższe dni

W środę przelotne opady deszczu utrzymają się na północy, ale na południu będzie sucho i pojawią się przejaśnienia. Na południu temperatury będą łagodne, a w innych rejonach zbliżone do normalnych o tej porze roku. Wieczorem z kolei opady utrzymają się na północy. Miejscowe mgły na południu, zanim z zachodu nadciągną gęste chmury i deszcz. W centralnych obszarach miejscami ulewny deszcz.

W czwartek z kolei pojawią się przebłyski słońca, z opadami deszczu na północy powoli przesuwającymi się na południe, aby po południu dotrzeć do Irlandii Północnej i północnej Anglii. Na południu zachmurzenie większe z przelotnymi opadami deszczu.

Prezenterka pogody Sky News, Jo Wheeler, powiedziała:

- Temperatury będą się wahać od średnich pojedynczych cyfr na północy do 10 - 12 stopni Celsjusza na południu. Dzisiejszego wieczoru z południowego-zachodu zachmurzenie wzrośnie, a we wczesnych godzinach porannych wystąpi deszcz. W niektórych częściach kraju deszcz zmieni się w ulewny, szczególnie w Walii i północno-zachodniej Anglii.

Dodała także, że ​​środa „będzie w dużej mierze sucha z dala od północno-zachodniej i centralnej części Szkocji, gdzie nadal będą padać deszcze”.

- Temperatury spadną o kolejny stopień, a północne części kraju odnotują wartości od 4°C do 6°C, podczas gdy na południu będzie od 9 – 10 stopni Celsjusza.

Po Bożym Narodzeniu i w okolicach Nowego Roku mogą wystąpić nocne przymrozki i poranne mgły, zanim warunki pogodowe przejdą w łagodniejsze, mówią synoptycy.

Warunki dla kierowców

Stephen Basterfield pracujący jako National Network Manager w National Highways, powiedział:

- Nawet lekki lub umiarkowany deszcz może mieć wpływ na widoczność i osiągi pojazdu, dlatego ważne jest, aby dostosować swoje zachowanie podczas jazdy i zachować szczególną ostrożność. Dlatego zawsze ważne jest, aby zaplanować podróż z wyprzedzeniem. Ta rada jest szczególnie istotna w sezonie zimowym, kiedy warunki pogodowe są tradycyjnie bardziej niekorzystne. Dobrym pomysłem jest również, aby ludzie przed wyruszeniem w drogę sprawdzili swoje pojazdy, szczególnie opony, poziom płynu chłodzącego i oleju, aby zmniejszyć ryzyko awarii.

