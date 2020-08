Mieszkańcy Halton otrzymują fałszywe rachunki za sprzątanie, którego nie było

Oszuści w północno-zachodniej Anglii, w Halton wpadli na pomysł rozsyłania rachunków za mycie okien do mieszkańców, z których część zorientowała się już, że ich okna wcale nie zostały umyte. Sprawę zgłoszono już do Halton Borough Council, które wydało specjalne ostrzeżenie do mieszkańców.

Na nietypowy pomysł wpadli oszuści w hrabstwie Cheshire, którzy rozsyłają mieszkańcom Halton fałszywe rachunki za rzekome umycie okien. Po otrzymaniu zgłoszeń o próbie wyłudzenia pieniędzy w sprawę zaangażowało się Halton Borough Council.

Fałszywe rachunki za sprzątanie

Rachunki za sprzątanie wystawiane przez oszustów w Halton trafiają do mieszkańców pod ich drzwi. Zgodnie z nimi pieniądze za rzekome umycie okiem mają być zapłacone transferem bankowym online a nie gotówką ze względu na pandemię.

Mieszkańcy Halton, którzy otrzymali wspomniane rachunki, twierdzą, że ich okna wcale nie zostały umyte i że żadne usługi sprzątające nie zostały im zapewnione.

Nie było umowy, nie ma obowiązku zapłaty

Część osób, które dostały rachunki za sprzątanie, poprosiła o wyjaśnienie sprawy, gdyż nie miała pewności, czy rachunki są faktycznie fałszywe. W sprawie wypowiedział się Dave Cargill, specjalista ds. standardów handlowych:

- Jeśli nie zgodziliście się na to, aby wasze okna zostały umyte (lub jakiekolwiek inne usługi), wtedy nie ma zawartej umowy i nie ma w związku z tym obowiązku zapłaty.