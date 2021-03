Mieszkańcy Dorset w niezwykły sposób pożegnali Polaka, który 12 lat pracował w brytyjskim szpitalu i zmarł na koronawirusa

Na Wyspach odbył się pogrzeb 63-letniego Polaka, który przez 12 lat pracował w Poole Hospital. Pracownicy szpitala oraz mieszkańcy miasta utworzyli szpaler wzdłuż ulicy, aby oklaskami pożegnać naszego rodaka, który zmarł na koronawirusa.

63-letni Polak pracował przez 12 lat jako salowy na oddziale położniczym w Poole Hospital w Dorset i należał przez okres pandemii do pracowników kluczowych. Był także bardzo lubiany przez swoich współpracowników, którzy pożegnali go z prawdziwymi honorami.

Nasz rodak w połowie lutego - trzy dni przed otrzymaniem zaproszenia na szczepienie - zachorował na Covid-19 i ze względu na szybko pogarszający się stan zdrowia, trafił do szpitala, w którym był salowym. Mężczyzna zmarł 16 lutego.

Ze względu na to, że niewielka liczba osób została dopuszczona do ceremonii w krematorium w poniedziałek, 8 marca, utworzono wzdłuż ulicy przy szpitalu szpaler, jednak liczba osób żegnających Polaka była zaskakująca.

- Przed szpitalem spodziewaliśmy się może dziesięciu osób. To było niesamowite zobaczyć tylu z nich żegnających mojego ojca. Mama rozpłakała się, gdy ich zobaczyła. To znaczy dla nas bardzo wiele – powiedziała „Daily Mail” córka 63-letniego Polaka.

Na nagraniu udostępnionym na Twitterze przez University Hospitals Dorset możemy zobaczyć wzruszający szpaler złożony z około 500 osób, w skład których weszli lekarze, pielęgniarki, mieszkańcy miasta i możemy usłyszeć oklaski dla uhonorowania naszego rodaka:

Hundreds of colleagues, friends and members of the public broke into spontaneous applause outside Poole Hospital today as we remembered Krzysztof Gogolewski, porter at St Mary’s maternity unit. A much loved colleague and a warm and wonderful man - we will miss you Krzysztof. pic.twitter.com/cLlxs3P7aY