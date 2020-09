Mięso smakuje jak benzyna – Szokujące wyznania osób, które po zakażeniu wirusem straciły węch i smak

Fot. Getty

Utrata węchu i smaku to jeden z szeroko dyskutowanych objawów zakażenia koronawirusem. Niestety u niektórych ludzi dolegliwość ta nie skończyła się wraz z wyzdrowieniem, a ich świat zapachów wywrócił się od czasu choroby do góry nogami.

Coraz więcej ludzi na całym świecie opowiada o dziwnym (choć nie tak rzadkim) objawie świadczącym o zakażeniu koronawirusem, czyli o utracie węchu i smaku. Niestety u niektórych osób dolegliwość ta nie ustąpiła, pomimo faktu, że w ich organizmie nie stwierdzono już obecności patogenu, a oni, przynajmniej w teorii, wrócili do pełni sił. Jak tłumaczą lekarze osoby, które chorują na COVID -19, tracą węch, ponieważ wirus uszkadza tkanki i zakończenia nerwowe w nosie.

Zniekształcone zapachy i smaki

W mediach coraz częściej pojawiają się informacje, że pewne osoby nie tylko nie odzyskują po pokonaniu koronawirusa zapachu i węchu, ale że też odczuwają smaki i zapachy zupełnie inaczej, niż przed chorobą. O swojej gehennie w tym względzie opowiedziała na łamach BBC 37-letnia Kate McHenry, która najpierw przestała cokolwiek czuć, a obecnie nie może znieść wielu smaków i zapachów, w tym zapachu wody, który każdą jej kąpiel zamienia w mękę. - Mój australijski szampon był kiedyś moim ulubionym, a teraz ma on najbardziej obrzydliwy zapach na świecie - wyznaje Brytyjka. I dodaje: Uwielbiam smaczne posiłki, wyjścia do restauracji, na drinka z przyjaciółmi, ale teraz to wszystko minęło. Mięso smakuje jak benzyna, a prosecco jak gnijące jabłka. Jeśli mój partner, Craig, je curry, to ten zapach jest okropny. Staram się do niego nie zbliżać, bo czuję go nawet przez jego pory.

Długofalowe skutki COVID-19

O długofalowych skutkach COVID-19 opowiedziała także Pasquale Hester z Leeds, która po chorobie nie jest w stanie włożyć do ust pasty do zębów. Jakakolwiek ilość pasty sprawia, że kobiecie zbiera się na wymioty, dlatego zaczęła ona myć zęby solą. Ale Brytyjka nie jest też teraz w stanie wielu rzeczy zjeść. - Włożyłam do ust papad [cienki i chrupki indyjski naleśnik – przyp.red.] i musiałam go natychmiast wypluć, ponieważ smakował jak farba. Niektóre rzeczy są bardziej znośne niż inne. Kawa, cebula i czosnek są absolutnie najgorsze. Jedyne, co potrafię zjeść w niektóre dni, to groszek cukrowy i ser – zaznaczyła 34-letnia Pasquale.