Middlesbrough: Trwa proces w sprawie morderstwa Polaka, któremu ucięto dłonie i zakopano w lesie

Fot: Wikimedia Commons/Mark Anderson

Kto zabił naszego rodaka w Middlesbrough? Brytyjska prokuratura postawiła poważne oskarżenia piątce Polaków w tej sprawie. Proces trwa. Co wydarzyło się na sali sądowej Teesside Crown Court?

W Wielkiej Brytanii trwa proces sądowy w sprawie śmierci Polaka, która mrozi krew w żyłach. W kwietniu 2021 roku w pobliżu Flatts Lane Country Park w Middlesbrough dwie nastolatki dokonały szokującego odkrycia. W płytkim grobie wykopanym w lesie złożono ciało mężczyzny z obciętymi dłońmi. Jak później ustalono, okaleczone szczątki należały do naszego rodaka, 39-letniego Polaka, Tomasza D. Jak ustalono w trakcie śledztwa został on zabity w domu w North Ormesby, w mieście Middlesbrough, we wczesnych godzinach rannych, 21 marca 2021 roku. Później jego zwłoki miały zostać "pochowane" w lesie. Przed obliczem sądu Teesside Crown Court o zabójstwo zostało oskarżonych pięć osób - czterech mężczyzn i jedna kobieta.

Trwa proces w sprawie morderstwa Polaka z Middlesbrough

Jak czytamy na łamach BBC, prokurator Peter Makepeace QC utrzymuje, iż mordercą Polaka miał okazać się inny Polak, mężczyzna w wieku 45 lat. Nasz rodak broni się, utrzymując, że opuścił mieszkanie ofiary przed tym, jak dokonano morderstwa. Z kolei oskarżenie próbuje udowodnić, iż linia obrony jest niespójna.

Kim była ofiara morderstwa? Przed sądem prokurator Makepeace QC opowiedział jego historię. Nasz rodak mieszkał w Wielkiej Brytanii od prawie 20 lat, a na północnym-wschodzie Wyspy przeniósł się w 2019 roku. Po pewnym czasie zaczął mieć problemy z utrzymaniem stałej pracy, nie miał też stałego adresu zamieszkania. "Zaczął pić w nadmiarze i brać narkotyki, w tym kokainę i amfetaminę. Stał się samotnym, odizolowanym od innych człowiekiem. Znajdował się w złym stanie" - w taki sposób opisywał go przed sądem przedstawiciel prokuratury.

Nasz rodak został zabity, obcięto mu dłonie i pochowano w lesie

Na kilka tygodni przed śmiercią przeprowadził do North Ormesby, aby zamieszkać współnie z jednym z oskarżonych. Dodajmy, że dwóch innych oskarżonych, mężczyzna i jego 37-letnia partnerka, również tam przebywało, a pozostali dwaj oskarżeni, byli stałymi gośćmi tego domu. Zaznaczmy wyraźnie, że wszystkie te osoby to polscy obywatele.

Podczas rozprawy, która miał miejsce w zeszłym tygodniu, ława przysięgłych obejrzała materiały dotyczące ostatnich aktywności przyszłej ofiary z soboty, 20 marca. Jego telefon był używany do godziny 03:00 w niedzielny poranek, ale nigdy nie został odnaleziony. Według prokuratury nagrania z kamer CCTV seria przejazdów samochodem między miejscem morderstwa a miejscem pochówku w dniu 21 marca udowadnia, że oskarżeni znajdowali się w trakcie pozbywania się ciała.

Cała piątka oskarżonych Polaków nie przyznaje się do winy. Proces, który może potrwać do sześciu tygodni, będzie kontynuowany.