Michel Barnier: Unia Europejska jest otwarta na dalsze negocjacje z UK. Ale tylko w przypadku deklaracji politycznej

Michel Barnier zapowiedział, że Bruksela jest otwarta na rozpoczęcie nowych rozmów z Londynem, jeśli tylko Theresa May odrzuci niektóre swoje „warunki brzegowe”. Główny negocjator Brexitu po stronie unijnej zaznaczył jednak, że renegocjacje mogą dotyczyć wyłącznie politycznej deklaracji przyjętej wraz z umową wyjścia, a nie samej umowy.

Rada Europejska jednogłośnie zgodziła się, a mówiła to zresztą od zawsze, że jeśli Wielka Brytania zdecyduje się w przyszłości przesunąć swoje warunki brzegowe i jeśli zdecyduje się być bardziej ambitną, decydując się na coś więcej niż zwykłą umowę o wolnym handlu, to Unia Europejska będzie natychmiast gotowa, by dostosować się do takiego przebiegu zdarzeń i by dać na to pozytywną odpowiedź – powiedział dziś rano Barnier na sesji Parlamentu Europejskiego.

Mówiąc o „warunkach brzegowych” Michel Barnier miał na myśli m.in. swobodę przepływu osób, członkostwo w jednolitym rynku, pozostanie w unii celnej i jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli wszystkie kwestie, które Theresa May z założenia odrzuciła, ograniczając tym samym ramy przyszłej umowy handlowej. Michel Barnier jest jednak przekonany, że gdyby Theresa May odpuściła w jednym z tych obszarów (objętych deklaracją polityczną), to byłoby jej łatwiej zdobyć poparcie dla umowy wyjścia. W takim bowiem wypadku umowę mogłaby poprzeć Partia Pracy, której zależy na pozostaniu w unii celnej UE i na utrzymaniu ścisłych związków z jednolitym rynkiem.

Dzisiaj wieczorem odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności dla rządu Theresy May