Michel Barnier po spotkaniu z unijnymi politykami - umowa handlowa z UK po Brexicie to najważniejszy priorytet

Główny negocjator UE nie ma wątpliwości że jeśli Partia Konserwatywna wygra wybory, a Boris Johnson pozostanie premierem, to dalsze rozmowy będą ogromnym wyzwaniem

Michel Barnier jeszcze nie schodzi ze sceny. Jak czytamy na łamach "The Financial Times" główny unijny negocjator w spotkaniu z najważniejszych politykami UE poruszył kwestię nowej umowy handlowej z Wielką Brytanią po Brexicie. Dla przyszłych relacji UK-UK będzie to sprawa priorytetowa i przestrzegał, że napięty harmonogram prace nad nią będzie dużym wyzwaniem dla obu stron.

11 miesięcy od wyjścia Wielkiej Brytanii z UE zaplanowanego na 31 stycznia do końca okresu przejściowego to, w normalnych warunkach, zdecydowanie zbyt mało czasu, aby móc wynegocjować umowę handlową. Niemniej, Bruksela musi zdążyć przed końcem 2020 roku - tak, według źródeł, na jakie powołuje się "FT" ustalono na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami w Strasburgu.

CZYTAJ TAKŻE: „Nie zawahałabym się zrobić tego ponownie” - mówi muzułmanka w BBC. Podczas osobistego spotkania ojciec żydowskich dzieci podziękował kobiecie za pomoc

Barnier zaznaczył, że rozmowy na temat przyszłych relacji Wspólnoty z Londynem na początku będą koncentrować się na podstawowych ustaleniach handlowych dotyczących między innymi bezcłowej wymiany handlowej oraz innymi regulacjami, które będzie można wprowadzić bez konieczności oczekiwania na ratyfikację przez parlamenty narodowe w całej UE. Inne kwestie poza zakresem umowy o wolnym handlu, takie jak zawarcie umowy w sprawie transportu drogowego oraz praw do startu i lądowania statków powietrznych, mogą zająć więcej czasu. Barnier zaznaczył, że już teraz trzeba przedsięwziąć środki zapobiegawcze, które zapobiegną ewentualnym zakłóceniom gospodarczym, jeśli rozmowy miałyby trwać dłużej.

Główny negocjator unijny nie bał się również poruszać kwestii politycznych - Michel Barnier nie ma wątpliwości że jeśli Partia Konserwatywna wygra wybory, a Boris Johnson pozostanie premierem, to dalsze rozmowy będą ogromnym wyzwaniem. Lider torysów w programie wyborczym swojej partii zawarł obietnicę "dobicia targu" z Brukselą przed końcem przyszłego roku. Barnier wielokrotnie podkreślał, że będzie to bardzo trudne, a czasu pozostało niewiele.

GORĄCY TEMAT: Wybory 2019 w UK: ani laburzyści, ani torysi NIE ZASŁUGUJĄ na wygraną [wideo]

Strona brytyjska i strona unijna uzgodniły 27-stronicową deklarację polityczną dotyczącą przyszłej współpracy we wszystkich kluczowych kwestiach, od handlu po walkę z terroryzmem. Niestety, kolejne opóźnienia terminu Brexitu sprawiły, że "okres przejściowy" następujący po dacie wyjścia UK z UE wynegocjowany przez Theresę May został zniesiony.

Premier Johnson zapowiedział, że nie ma zamiaru skorzystać z możliwości uzgodnionej w ramach umowy brexitowej, aby przedłużyć okres przejściowy o dwa lata.

Co czeka nas w najbliższej przyszłości? Jeśli Brexit zostanie sfinalizowany 31 stycznia Bruksela w lutym przedstawi rządom narodowym projekt mandatu dotyczącego rozmów handlowych z nadzieją, że uda się go zatwierdzić przed rozpoczęciem negocjacji zaplanowanych na 1 marca 2020.