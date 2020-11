Miasta w Anglii - ranking TOP 10 największych miast

Miasta Anglii - które z nich jest największe, w którym mieszka największa liczba osób, które ma największą populację? Ten ranking odpowie na to pytanie!

Poniższe zestawienia największych miast Anglii według liczby ludności związane jest nie z granicami wyznaczanymi przez "local authority", tylko z podziałem miejskim. Wyliczając populację Londynu braliśmy więc pod uwagę nie tylko ilość mieszkańców samego City of London, ale populację całego Greater London. Jak nietrudno się domyśleć, przy tak przyjętej metodologii brytyjska stolica będzie największym miastem w Anglii i Wielkiej Brytanii z gigantyczną przewagę nad pozostałymi.

Z jakich korzystaliśmy źródeł opracowują ten temat? Dane o ludności w miastach i miasteczkach w Anglii opierają się na szacunkach ludności z 2017 roku przygotowanych przez Office for National Statistics.

Miasta w Anglii - które jest największe?

Ciekawostka: Northampton to największe miasto ("town") bez oficjalnego statusu "city".

A tak prezentuje się zestawienie 10 największych miast w Anglii

10. Bradford - populacja: 361,046 (Yorkshire Humber)

Miasto (city) położone w hrabstwie ceremonialnym i metropolitalnym West Yorkshire, w dystrykcie metropolitalnym City of Bradford, około 26 km na zachód od Leeds. W przeszłości ważny ośrodek przemysłu włókienniczego.

9. Coventry - populacja: 369,127 (West Midlands)

Miasto w środkowej Anglii, w hrabstwie West Midlands, w dystrykcie (unitary authority) Coventry, położone na wschód od Birmingham. Według tradycji podaje się, że początki Coventry datuje się od 1043 roku, kiedy Leofric, książę Mercji założył tu benedyktyńskie opactwo.

8. Leicester - populacja: 470,965 (East Midlands)

Miasto położone w hrabstwie ceremonialnym Leicestershire, będące samodzielną jednolitą jednostką administracyjną (unitary authority). Leicester jest największym miastem regionu East Midlands; położone jest nad rzeką Soar. Leicester jest jednym z najstarszych miast w Anglii, zostało założone przez Rzymian. Nazwa zakończona na -cester pochodzi od łac. castra – „obóz”

7. Leeds - populacja: 503,388 (Yorkshire Humber)

Miasto w północnej Anglii, w hrabstwie West Yorkshire. Miasto położone jest u podnóża Gór Pennińskich, nad rzeką Aire. Leeds jest częścią zespołu miejskiego City of Leeds. Miasto to jest ważnym centrum kulturalnym, naukowym i rozrywkowym

6. Sheffield - populacja: 544,402 (Yorkshire Humber)

Miasto (city) w północnej Anglii w hrabstwie metropolitalnym South Yorkshire, w dystrykcie metropolitalnym (unitary authority) Sheffield. Dawniej miasto silnie uprzemysłowione, dzisiaj bardziej przemienia się w akademickie. Uniwersytet w Sheffield (University of Sheffield) może się pochwalić 5 noblistami.

5. Manchester - populacja: 554,400 (North West)

Miasto (city) i dystrykt metropolitalny w Anglii, w hrabstwie metropolitalnym Greater Manchester, nad rzekami Irwell i Mersey u podnóża Gór Pennińskich, jest połączony z Morzem Irlandzkim Kanałem Manchesterskim.

4. Bristol - populacja: 571,922 (South West)

Miasto w południowo-zachodniej Anglii, położone przy ujściu rzeki Avon do Kanału Bristolskiego, 185 km na zachód od Londynu. Miasto jest największym ośrodkiem regionu South West England. Do nadejścia rewolucji przemysłowej, przez trzy stulecia Bristol był drugim lub trzecim pod względem wielkości angielskim miastem. Podstawą zamożności mieszkańców był port, obecnie przeniesiony z centrum do ujścia Avonu. Miasto szczyci się ponad setką zabytków należących do klasy I, najstarsze pochodzą jeszcze ze średniowiecza. Bristol jest prężnym ośrodkiem kulturalnym, a także naukowym (dzięki swoim dwóm uniwersytetom). W mieście znajduje się najstarszy w Anglii nieprzerwanie działający teatr oraz najstarszy ogród zoologiczny założony poza miastem stołecznym.

3. Liverpool - populacja: 579,256 (North West)

Miasto i dystrykt metropolitalny położone na zachodnim wybrzeżu północnej Anglii, ok. 340 km od Londynu, na północnym brzegu estuarium rzeki Mersey. Siedziba hrabstwa Merseyside. Jest drugim po Londynie ośrodkiem portowym Wielkiej Brytanii i jednym z najważniejszych takich ośrodków w historii (dzięki handlowi niewolnikami, a także handlowi i komunikacji pasażerskiej z Ameryką). Z Liverpoolem kojarzony jest zespół pop-rockowy The Beatles, który w tym mieście powstał i występował w klubie The Cavern.

2. Birmingham - populacja: 1,153,717 (West Midlands)

Cały ośrodek metropolitalny (m.in. wraz z Coventry, Wolverhampton, Solihull, Tamworth, Dudley, Walsall) zamieszkuje go ok. 4 mln osób. Miasto jest stolicą regionu West Midlands i leży niedaleko na zachód od geograficznego środka Anglii

1. Londyn - populacja: 8,907,918 (Londyn)

Stolica Anglii i Wielkiej Brytanii, największe miasto królestwa, położone w jego południowo-wschodniej części nad Tamizą. Jest trzecim co do wielkości miastem Europy, po Moskwie i Stambule; jest jednym z większych miast świata zarówno w skali samego miasta, jak i całej aglomeracji. Liczba mieszkańców Londynu (w granicach tzw. Wielkiego Londynu) wynosi prawie 9 milionów na obszarze 1572 km²; cała zaś aglomeracja londyńska, łącznie ze wszystkimi przyległymi miejscowościami w 2015 liczyła prawie 14 milionów mieszkańców (obszar tzw. metropolia). Około 20% mieszkańców Londynu pochodzi z Azji, Afryki i Karaibów.

Źródło: Wikipedia