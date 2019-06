Miałeś wypadek w UK? Zobacz, o czym musisz pamiętać, aby starać się o odszkodowanie

Do wypadku może dojść w różnych miejscach – w domu, w pracy, na ulicy itd. Niezależnie jednak od tego, warto wiedzieć, jak zareagować i co należy zrobić, aby móc starać się o należne nam odszkodowanie.

Niemal każdy z nas choć raz w życiu uległ jakiemuś wypadkowi, czy to uczestnicząc w stłuczce samochodowej, doznając uszkodzenia ciała w miejscu pracy, czy też po prostu łamiąc nogę w wyniku poślizgnięcia się na ulicy. Mimo towarzyszących wypadkowi emocji, warto wiedzieć, co należy zrobić w pierwszej kolejności i na co można później liczyć, starając się o odszkodowanie. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których możemy się o nie starać.

JEŚLI MIAŁEŚ WYPADEK, PAMIĘTAJ, ABY UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE>>

Wypadek drogowy

Wypadek drogowy ma bardzo szerokie znaczenie. Może to być np. pieszy potrącony przez samochód, motocyklista jako uczestnik wypadku/kolizji z innym pojazdem, pasażer jako uczestnik wypadku, kierowca samochodu uderzonego przez inny samochód, motocyklista, który miał wypadek z powodu złych warunków na drodze, rowerzysta uderzony przez inny pojazd. W tych wypadkach wszelkie odszkodowanie zostanie przyznane z ubezpieczenia.

Jeśli kierowca, który spowodował wypadek, zbiegł z miejsca zdarzenia lub prowadził bez ubezpieczenia, nadal jest możliwe uzyskanie odszkodowania. Instytucja Motor Insurers' Bureau zajmuje się wypłacaniem odszkodowań, kiedy w wypadku uczestniczyli nieubezpieczeni kierowcy. Aby uzyskać odszkodowanie w wyniku wypadku drogowego, należy udowodnić, że poniosło się jakieś szkody w wyniku tego zdarzenia, a druga osoba popełniła błąd.

Rzeczy, które możesz zrobić sam:

- zbierz wszystkie dane kontaktowe o ubezpieczeniach wszystkich osób uczestniczących w wypadku,

- zapisz numery rejestracyjne wszystkich pojazdów uczestniczących w wypadku,

- zbierz dane kontaktowe od wszystkich osób, które były świadkami wypadku,

- powiadom policję o zaistniałym zdarzeniu,

- zrób zdjęcia na miejscu wypadku,

- zadbaj o zgromadzenie wszelkich dokumentów poświadczających odniesione obrażenia oraz przeprowadzone leczenie, np. recepty, zalecenia lekarza, skierowania, wyniki badań itp.

- skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w dochodzeniu odszkodowania z wypadków drogowych. Pamiętaj, że wszelkie roszczenia mogą zostać zrealizowane tylko do 3 lat od daty wypadku.

Wypadek autobusu/ taksówki

Jeśli doznałeś urazów lub jakichkolwiek strat w wyniku wypadku, będąc pasażerem autobusu/taksówki możesz osobiście dochodzić swoich roszczeń o odszkodowanie od firmy przewozowej lub osoby, która spowodowała wypadek.

Powodem wypadku mogą być także złe warunki na drodze, wtedy możesz dochodzić swoich roszczeń od instytucji odpowiedzialnej za stan dróg. Angielskie prawo chroni pasażerów komunikacji publicznej i pozwala im dochodzić swoich uprawnień, jeśli zostało naruszone Public Service Vehicles. Skontaktuj się jak najszybciej po wypadku z prawnikiem, który będzie Cię reprezentować w dochodzeniu twoich roszczeń, aby twoje zeznania nie mogły ulec podważeniu.

Twoje zeznania powinny zawierać:

- oświadczenia świadków wypadków,

- policyjny raport z wypadku,

- opinię lekarską na temat odniesionych obrażeń i podjętego leczenia.

Wypadek w pracy

Aby dochodzić swoich roszczeń w sprawie urazów odniesionych w wyniku wypadku w pracy, należy udowodnić zaistniałą sytuację. W tym może pomóc zgromadzenie takich dokumentów jak: zeznania świadków, zaświadczenie o wezwaniu karetki. Powinieneś wówczas udowodnić, że pracodawca jest odpowiedzialny za twoją szkodę.

Może nią być np. schorzenie wynikające z trybu pracy, np. Repetitive stress injury (RSI), czyli tzw. choroba komputerowa (schorzenie dłoni i nadgarstka wskutek używania klawiatury). Pracodawca powinien dokonać wszelkich starań, aby zapobiec RSI u swoich pracowników – jeśli tak jest, twoje szanse na uzyskanie odszkodowania maleją. Udowodnienie, że urazy można zakwalifikować do RSI, jest bardzo trudne, dlatego wszelkie dolegliwości należy dokumentować medycznie. W tej sytuacji warto też skontaktować się z prawnikiem, który specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń w wyniku takich urazów. Częstą pomocą w rozwiązywaniu takich spraw są inne wcześniejsze, podobne przypadki.

Poślizgnięcie, potknięcie, upadek w miejscu publicznym

Takie wypadki mogą wydarzyć się wszędzie i tak naprawdę nie wiadomo, kto jest im winien. Odpowiedź na pytanie, kto był odpowiedzialny za twój wypadek, a także za stan powierzchni, na której on nastąpił, pomoże ci uzyskać prawnik, z którym skontaktuj się niezwłocznie po wypadku. Jedyne co możesz zrobić sam, to zgromadzić własne dowody, np. zrobić zdjęcie nierównej powierzchni, na której przewróciłeś się, zanim zostanie naprawiona. Upewnij się, że inne osoby też widziały kałużę wody, na której się poślizgnąłeś, zanim zostanie wytarta. Nawet jeśli potknąłeś się na pękniętym chodniku, możliwe, że odpowiedzialna za niego osoba nie poniesie żadnych konsekwencji, jeśli „przeszkoda” istniała przez pewien okres czasu, np. przez ostatnie 24 godziny.

Obrażenia w wyniku ugryzienia przez psa

Jeśli zostałeś ugryziony przez psa, który ma cechy charakterystyczne dla: Pit Bull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro należy ci się odszkodowanie. Tym bardziej je otrzymasz, jeśli dany pies w przeszłości także zachowywał się agresywnie wobec ludzi, a jego właściciel nie podjął żadnych środków, aby zapobiec takim sytuacjom.

Kiedy tylko odniesiesz obrażenia w wyniku ugryzienia przez psa, powiadom policję o zaistniałym fakcie. Zanotuj dane właściciela zwierzęcia oraz dowiedz się czy posiada on jakieś ubezpieczenie od takich zdarzeń.

MIAŁEŚ WYPADEK? UBIEGAJ SIĘ O ODSZKODOWANIE I SKORZYSTAJ Z POMOCY PROFESJONALISTÓW>>