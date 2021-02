Miał być MOST. Ale Szkocję i Irlandię Północną prawdopodobnie połączy TUNEL – „Nora Borysa”

Fot. Getty

Już nawet w przyszłym miesiącu zielone światło może uzyskać na Wyspach pomysł budowy tunelu łączącego Szkocję z Irlandią Północną. Początkowo premier Boris Johnson skłaniał się ku budowie mostu, ale z uwagi na trudne warunki pogodowe panujące w obrębie Morza Irlandzkiego, Downing Street możne ostatecznie postawić właśnie na budowę tunelu.

O usprawnieniu komunikacji pomiędzy Szkocją i Irlandią Północną premier Boris Johnson mówił już kilka lat temu, gdy pełnił funkcję Ministra Spraw Zagranicznych. Temat ten tlił się także w czasie burzliwych negocjacji dotyczących Brexitu, gdy wiadomo było, że mimo szczerych chęci Irlandia Północna zostanie oddzielona od reszty Zjednoczonego Królestwa (co też się zresztą stało). Teraz temat trwałego połączenia między Szkocją i Irlandią Północną powraca, ale już w nieco innej formie. Jak bowiem wyjawił w weekend Alister Jack - minister ds. Szkocji w rządzie brytyjskim, premier Boris Johnson skłania się obecnie ku budowie tunelu na dnie morskim – tzw. „Nory Borysa”. W tej sprawie prowadzone są jeszcze przez niezależnych ekspertów badania, ale, jak wynika z nieoficjalnych informacji, ich nastawienie do budowy tunelu jest raczej przychylne.

Tunel między Szkocją i Irlandią Północną – ile może kosztować?

W kuluarach huczy od plotek, że niezależni eksperci mogliby dać rządowi zielone światło do budowy tunelu na dnie Morza Irlandzkiego nawet w przyszłym miesiącu. Minister ds. Szkocji Alister Jack zaznaczył na łamach „The Sunday Telegraph”, że Boris Johnson dał się już przekonać do rezygnacji z budowy mostu i do zastąpienia go tunelem. - Biorąc pod uwagę pogodę na Morzu Irlandzkim, sądzę, że most byłby zamknięty prawdopodobnie przez 100 dni w roku. Według mojej wiedzy on (Johnson) uważa, iż powinien to być tunel - potwierdził Jack w rozmowie z dziennikarzem.

Ze wstępnych szacunków wynika, że budowa ok. 40-kilometrowego tunelu kosztowałaby ok. 20 mld funtów. Tunel byłby znacznie krótszy, niż tunel pod kanałem La Manche (który ma 50,5 km długości) i prawdopodobnie połączyłby Portpatrick w Szkocji z Larne w Irlandii Północnej. Konstrukcja musiałaby jednak ominąć Rów Beauforta – 300-metrową głębię w Kanale Północnym - w miejscu, gdzie Morze Irlandzkie łączy się z Oceanem Atlantyckim.