Kryzys w UK MFW obniżył rating UK. Gospodarka zanotuje najsłabszy wzrost w grupie G7?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że Wielka Brytania odnotuje w przyszłym roku najsłabszy wzrost gospodarczy w grupie najlepiej rozwiniętych gospodarek G7.

Wzrost Produktu Krajowego Brutto w UK nastąpi. Ale niewielki

Na 2023 rok Międzynarodowy Fundusz Walutowy dokonał właśnie nieznacznej korekty poziomu wzrostu gospodarczego dla Wielkiej Brytanii. Wzrost ten oszacowano na 0,5 proc., a nie jak wcześniej na 0,4 proc. Natomiast jeśli chodzi o przyszły rok, to MFW prognozuje dla Wielkiej Brytanii wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 0,6 proc., zamiast wcześniej wskazywanego 1 proc.

W tym roku, z szacowanym wzrostem gospodarczym na poziomie 0,5 proc., Wielka Brytania uplasowałaby się na przedostatnim miejscu w grupie najlepiej rozwiniętych gospodarek G7. Gorsze wyniki gospodarcze uzyskają prawdopodobnie tylko Niemcy. Natomiast w przyszłym roku, z prognozowanym wzrostem PKB na poziomie 0,6 proc., Wielka Brytania znajdzie się na samym końcu elitarnego grona G7.

Największy wzrost gospodarczy w grupie G7 zanotuje w przyszłym roku najprawdopodobniej Kanada. Eksperci oszacowali wzrost PKB w tym kraju na 1,6 proc.

Dlaczego Wielka Brytania zanotuje tak słaby wzrost gospodarczy?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazuje, co spowoduje słaby wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii w przyszłym roku. Będzie to głównie utrzymywanie wysokich stóp procentowych, które są konieczne do walki z inflacją na Wyspach. „Spadek wzrostu [PKB w Wielkiej Brytanii] odzwierciedla zaostrzenie polityki pieniężnej mającej na celu ograniczenie wciąż wysokiej inflacji i utrzymujące się skutki szoku dla handlu, do którego doszło w wyniku wysokich cen energii” – czytamy w raporcie MFW.

Do raportu MFW odniósł się Kanclerz skarbu Jeremy Hunt. – MFW podwyższył [prognozy] wzrostu gospodarczego na ten rok i obniżył je na przyszły. Ale w dłuższej perspektywie [MFW] twierdzi, że nasz wzrost będzie wyższy niż we Francji, Niemczech czy Włoszech. Aby to osiągnąć, musimy uporać się z inflacją i zrobić więcej, aby odblokować wzrost. Na tym skupię się w nadchodzącym jesiennym oświadczeniu – zaznaczył Hunt.

