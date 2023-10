Styl życia Mężczyźni rzadko przechodzą na weganizm. Uważają, że to nie jest „męskie”

Naukowcy nie mają wątpliwości – mężczyźni rzadko decydują się na przejście na dietę wegańską, ponieważ postrzegają ją jako niewystarczająco „męską”. Pomocne jednak byłoby tu używanie bardziej dynamicznego, „krwistego” języka.

Dieta wegańska nie jest dla mężczyzn?

Dieta pozbawiona mięsa i produktów odzwierzęcych cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie. Takie menu pozytywnie wpływa na zdrowie. M.in. wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, obniża poziom cholesterolu LDL ( a zatem zmniejsza ryzyko miażdżycy), obniża ciśnienie krwi, ogranicza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, a także ogranicza wystąpienie nowotworów i chorób przewlekłych.

Jednak na dietę wegańską przechodzą głównie kobiety, które są bardziej świadome w zakresie zdrowego żywienia. I chętne, by utrzymać swoją kondycję psycho-fizyczną w dobrej formie. Jak ustalili właśnie naukowcy Uniwersytetu w Würzburgu, mężczyźni są znacznie mniej skłonni do przechodzenia na dietę wegańską, ponieważ wydaje się im ona niewystarczająco „męska”. – Mężczyźni mogą być mniej skłonni do spożywania wegańskich produktów ze względu na potrzebę wyglądania męsko. Być może gdybyśmy do opisania jedzenia [wegańskiego] użyli bardziej męskiego języka, sprawilibyśmy, że mężczyźni chętniej by je jedli – mówi Alma Scholz, która kierowała przebiegiem badania.

Przeczytaj też:

To koniec magii Netflixa? Coraz mniej ludzi chce mieć konto na platformie Breaking News

Język ma znaczenie

Połowie z ponad 500 osób biorących udział w badaniu zaprezentowano jedzenie wegańskie przy użyciu bardziej „męskiego” języka. I tak na przykład zamiast „burgera wywołującego efekt wow” podano im „burgera bestii”. Albo zamiast zamiast „wyśmienitego gulaszu” – „pożywny gulasz”. Język, na który reagowali mężczyźni, obejmował takie słowa jak „wędzony”, „tłusty” czy „soczysty”. Poza tym użyto chwytów językowych typu „ogromna porcja”, która zaspokoi „nawet największy apetyt”.

Badanie pokazało, że choć mężczyźni nie są zbytnio skłonni przechodzić na dietę wegańską, to język ma dla nich znaczenie. Mężczyźni wydają się być bardzo wyczuleni na sposób, w jaki jedzenie jest im przedstawiane. Gdyby miało sprawić, że poczuliby się mniej męscy, nie będą go jedli. Tymczasem dla kobiet „męski” opis jedzenia nie ma zbytnio znaczenia. Bardziej liczy się tu „treść”, a nie „forma”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Wyjazd na wybory do Polski. Czego obawia się Polonia w UK?

Przed wyborami do Sejmu i Senatu Polonia w UK jest zmotywowana. Ale i pełna obaw

9 zmian finansowych, które wchodzą w październiku 2023