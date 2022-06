Mężczyzna położył na schodach sądu w Bonn odciętą głowę. Siadł kilka metrów dalej i czekał na aresztowanie

Fot. Twitter

Policja aresztowała mężczyznę, który na schodach sądu w Bonn zostawił odciętą głowę innego mężczyzny. 38-latek nie stawiał oporu.

Makabryczne sceny rozegrały się w dniu wczorajszym w Bonn. Pod budynkiem sądu zjawił się młody mężczyzna i położył na schodach odciętą głowę innego mężczyzny. 38-latek został błyskawicznie aresztowany, a podczas zatrzymania nie stawiał żadnego oporu.

German police on Tuesday said they detained a 38-year-old man suspected of leaving a human head in front of the courthouse in #Bonn, #Germany.

A body was found a few hundred meters away on the Rhine River. Police said they believe the body belongs to the severed head. pic.twitter.com/Z5wGJwzt9H