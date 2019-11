Mężczyzna zmarł w kolejce w Job Centre. Wcześniej uznano, że jest zdolny do pracy

Mężczyzna zmarł czekając w kolejce w Job Centre w południowej Walii. Miał wyznaczone spotkanie w sprawie omówienia kwestii zasiłku dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance) po tym, jak wcześniej został uznany za zdolnego do pracy.

65-letni mężczyzna, który czekał w kolejce na spotkanie w sprawie zasiłku dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance), osunął się na podłogę ze swojego krzesła, jednak, mimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej, zmarł.

Do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegły piątek o godzinie 9:30 rano w Llanelli. Pracownicy Job Centre próbowali pomóc mężczyźnie, jednak ich wysiłki okazały się nieskuteczne.

Job Centre zostało ewakuowane, a na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy stwierdzili zgon mężczyzny. Jeden ze świadków zdarzenia powiedział:

- Nie znałem go osobiście, ale mężczyzna, który siedział koło mnie, powiedział mi, że wychowywał się z tym człowiekiem. Powiedział też, że miał cukrzycę, a Job Centre na początku roku uznało, że jest zdolny do pracy, ale widać było, że choruje. Na miejsce przyjechała karetka, jednak medycy stwierdzili zgon i zabrali jego ciało. To było okropne. Wszyscy byliśmy w dużym szoku, to była przerażająca sytuacja, do której nie powinno dojść.

Rzecznik pogotowia ratunkowego potwierdził:

- Zostaliśmy wezwani w piątek 15 listopada o godzinie 9:33 do zgłoszenia w sprawie osoby, która potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej przy Stephey Street w centrum Llanelli.

W sprawie tragicznej sytuacji głos zabrał także rzecznik Ministerstwa ds. Pracy i Emerytur: „Wraz z pracownikami Jobcentre w Llanelli jesteśmy myślami z rodziną i przyjaciółmi zmarłego w tym trudnym czasie”.

