Mężczyzna zmarł podczas uprawiania seksu na wyjeździe służbowym. Teraz firma musi wypłacić rodzinie odszkodowanie za „wypadek w pracy”

Francuska firma będzie musiała zapłacić rodzinie swojego pracownika odszkodowanie po tym, gdy dostał on ataku serca będąc w podróży służbowej i uprawiając seks pozamałżeński z nieznajomą.

Paryski sąd orzekł, że firma TSO, w której pracował mężczyzna – nazwany przez media Xavierem X. – powinna wypłacić jego rodzinie odszkodowanie za „wypadek w pracy”. Sprawa jest o tyle zaskakująca, że pracownik wprawdzie był w delegacji, jednak zmarł podczas uprawiania seksu pozamałżeńskiego z nieznajomą w hotelu.

Jak pisze BBC – Xavier X. był inżynierem w firmie TSO, która jest odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury kolejowej. W czasie podróży służbowej w hotelu mężczyzna dostał ataku serca uprawiając seks z nieznajomą osobą.

Po tym, gdy ubezpieczyciel stwierdził, że śmierć mężczyzny była „wypadkiem przy pracy” i nakazał firmie TSO wypłatę odszkodowania rodzinie niewiernego męża, sprawa trafiła do sądu.

Ten jednak podtrzymał wcześniejszą decyzję i orzekł, że firma, w której zatrudniony był mężczyzna, powinna wypłacić odszkodowanie rodzinie pracownika uzasadniając to tym, że pracownik ma prawo do ochrony jego praw socjalnych w okresie trwania delegacji służbowej, natomiast aktywność seksualna należy do normalnych czynności porównywalnych do „brania prysznica lub spożywania posiłku”.

W przypadku natomiast prawa brytyjskiego pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pracowników i musi nie tylko przestrzegać surowych wymagań w ramach Health & Safety, ale także posiadać obowiązkowe ubezpieczenie - Employers Liability Insurance – właśnie na wypadek, gdyby musiał wypłacić odszkodowanie pracownikowi poszkodowanemu w jego miejscu pracy.

Jak mówi Faustyna Szweda z firmy Safe Claims:

- Najczęściej wnioski o odszkodowania związane są z sytuacjami, w których do wypadków doszło w wyniku zaniedbań ze strony pracodawcy. Jednak odszkodowanie można uzyskać także w przypadku, gdy do wypadku doszło w wyniku działań samego pracownika, ale, jeśli możliwe jest udowodnienie, że skłonił go do nich pracodawca.

Podajemy listę najczęstszych wypadków w pracy, za które można się ubiegać o odszkodowanie:

Poślizgnięcie, potknięcie lub upadek

Niebezpieczne praktyki i procedury w miejscu pracy

Wadliwy lub źle utrzymany sprzęt

Niebezpieczne maszyny w pracy

Szkodliwe środowisko pracy lub substancje toksyczne

Spadające obiekty

Nieprzestrzeganie przepisów Health & Safety

Zaniedbanie współpracowników

Niewystarczające lub niewłaściwe szkolenie

Napaść w pracy

Wypadek podczas obsługi wózka widłowego lub dźwigu

Wadliwe praktyki podnoszenia i ręcznego przenoszenia towarów spowodowane brakiem szkolenia

Urazy przemysłowe, takie jak zespół wibracji ręki lub drgań białego palca.

