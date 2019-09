Mężczyzna zapłacił £55 000 w pubie w Manchesterze za… jedno piwo! Trunek określił mianem „najdroższego piwa w historii”

Fot. Twitter

Dziennikarz sportowy Peter Lalor, którzy przyleciał do Wielkiej Brytanii aż z Australii z okazji turnieju toczącego się Manchesterze, zapłacił w pubie hotelowym gigantyczną sumę 55 000 funtów za… jeden kufel piwa! Zarząd hotelu bada, jak doszło do tego, że mężczyzna został obciążony tysiącami funtów za butelkę piwa o wartości 5,50 funta.

Peter Lalor, dziennikarz sportowy z Australii, który przyleciał do Wielkiej Brytanii, żeby relacjonować turniej krykieta w Manchesterze, zatrzymał się w hotelu Malmaison. W pubie hotelowym zamówił butelkę piwa Deuchars IPA, za którą skasowano go kwotą 55 tysięcy funtów. Jak się okazało, w rzeczywistości piwo to kosztuje 5,5 funta za butelkę - różnica jest zatem znacząca.

Dziennikarz o całej sprawie poinformował na swoim Twitterze pisząc:

„Widzicie to piwo? To najdroższe piwo w historii. Zapłaciłem za nie $99,983.64”. Kwota w przeliczeniu na funty wynosi ponad 55 000 funtów brytyjskich.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu