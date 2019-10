Mężczyzna wykrzykiwał rasistowskie hasła w samolocie i pogryzł policjanta, który chciał go aresztować

„Sprawa ta powinna być przestrogą dla pasażerów i przypominać im o odpowiedzialności zanim wsiądą na pokład samolotu” – powiedział inspektor policji komentując przypadek Brytyjczyka, który wykrzykiwał rasistowskie hasła w samolocie i pogryzł policjanta, który starał się go aresztować.

Niewiele brakowało, a Kieran Croxley, który zaczął agresywnie zachowywać się na pokładzie samolotu easyJet lecącego z Portugalii na lotnisko Gatwick, trafiłby do więzienia.

Jak powiedział rzecznik policji w Sussex:

- Poproszony o to, aby usiadł i zapiął pasy, gdy samolot przygotowywał się do lądowania, oskarżony stał się agresywny wobec załogi. Zaczął przeklinać i wykrzykiwać rasistowskie hasła. Na pokład została [po wylądowaniu] wezwana policja. Oficerowie poprosili go o to, aby z nimi wyszedł z samolotu, ale wtedy znowu stał się agresywny i zaczął przeklinać. Gdy policjanci próbowali go aresztować, Croxley ugryzł jednego z nich w rękę i wbił paznokcie w ramię drugiego oficera rozdrapując mu skórę. Gdy wieziono go już na przesłuchanie, usiłował ugryźć trzeciego policjanta.

44-letni Croxley został uznany winnym stosowania gróźb i agresywnego zachowania wobec załogi samolotu oraz pogryzienia policjanta. Został skazany na 16 tygodni więzienia w zawieszeniu na 24 miesiące i wyznaczono mu karę 100 godzin nieodpłatnej pracy.

Brytyjczyk musi także zapłacić 900 funtów kary, 450 funtów kosztów sądowych i 325 funtów w ramach rekompensaty wobec oficerów, których napadł.

Inspektor James Biggs z Gatwick Prevention Team powiedział:

- Takiego typu zachowanie jest całkowicie nie do zaakceptowania. Żaden członek załogi, ani pasażerowie nie powinni doświadczać takiego nadużycia. Podobnie żaden oficer nie powinien stać się przedmiotem napaści za zwyczajne wykonywanie swoich obowiązków. Ta sprawa powinna być przestrogą dla pasażerów i przypominać im o odpowiedzialności zanim wsiądą na pokład samolotu. Incydenty związane z agresywnym zachowaniem po spożyciu alkoholu nie będą tolerowane.

