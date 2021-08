Mężczyzna wstrzyknął „podejrzaną substancję” do produktów spożywczych w trzech supermarketach w Londynie [wideo]

Mężczyzna wstrzyknął "podejrzaną substancję" do produktów spożywczych.

Produkty spożywcze w trzech londyńskich supermarketach zostały skażone substancją niewiadomego pochodzenia. Zdecydowano się natychmiast zamknąć Tesco Express, Little Waitrose i Sainsbury’s Local przy Fulham Palace Road i zaapelowano do klientów, aby nie spożywali zakupionego w nich jedzenia.

Policja aresztowała mężczyznę, który wstrzyknął za pomocą igieł podejrzaną substancję do produktów spożywczych w trzech londyńskich supermarketach w środę wieczorem. Same sklepy – Tesco Express, Little Waitrose oraz Sainsbury’s Local zostały zamknięte.

Wstrzyknięcie podejrzanej substancji

Władze lokalne Hammersmith i Fulham wydały nietypowy alert na portalach społecznościowych ostrzegając ludzi o ryzyku skażenia zakupionych przez nich produktów spożywczych podejrzaną substancją. Najprawdopodobniej substancja została wstrzyknięta do takich produktów jak przetwory mięsne i dania do mikrofalówki. Obecnie nie wiadomo, ile produktów zostało skażonych i czym konkretnie.

Władze lokalne poinformowały, że policja została wezwana do supermarketów w środę krótko po godzinie 20:00, po tym, gdy pewien mężczyzna zaczął krzyczeć na ludzi na ulicy.

- Prosimy o ostrożność w sprawie jakichkolwiek produktów spożywczych zakupionych w tych supermarketach tego wieczoru. Zespół H&F Council’s Environmental Health współpracuje obecnie z supermarketami, w których doszło do zdarzenia – podały władze lokalne w oświadczeniu.

Oświadczenie policji

Metropolitan Police podało później, że mężczyzna „wstrzyknął podejrzaną substancję przy użyciu kilku igieł” w Tesco Express przy 168-188 Fulham Palace Road, Little Waitrose przy 201-207 Fulham Palace Road i Sainsbury’s Local przy 179-183 Fulham Palace Road. Obecnie prowadzone jest śledztwo w sprawie.