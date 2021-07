Mężczyzna w stroju Spider-Mana zaatakował pracowników Asdy, a jedną z kobiet kopnął w gardło. Sześć osób zostało rannych [wideo]

fot. YouTube

Pięć osób zostało aresztowanych po ataku na pracowników Asdy w Clapham w Londynie. Na nagraniu opublikowanym na portalach społecznościowych możemy zobaczyć, jak grupa osób w kostiumach - w tym mężczyzna w stroju Spider-Mana - napada na pracowników supermarketu. Wspomniany mężczyzna, który był najbardziej agresywny, kopnął jedną z kobiet w gardło i uderzył ją w twarz.

Dwóch mężczyzn w wieku 37 i 35 lat oraz dwie kobiety w wieku 18 i 17-lat zostali zatrzymani pod zarzutem wszczęcia awantury, a 31-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem ataku i spowodowania uszkodzeń ciała w sklepie Asda w Clapham Junction.

Atak w supermarkecie Asda

W Londynie doszło do ataku na pracowników Asdy. Służby ratunkowe musiały udzielić pomocy pięciu osobom, w tym 20-letniej kobiecie, która została zabrana do szpitala. Jednym z najbardziej agresywnych napastników był mężczyzna, który pojawił się w supermarkecie w stroju Spider-Mana. Kopnął on 20-letnią pracownicę Asdy w gardło i uderzył z pięści w twarz. Innych z kolei bił długim metalowym prętem.

Na nagraniu słychać także krzyki przerażonych klientów sklepu. Nie wiadomo, co było przyczyną ataku i czy w bójce brali także pracownicy ochrony.

Relacja policji

Rzecznik policji powiedział: „Policja została wezwana o 22:40 w czwartek, 22 lipca do zgłoszenia ws. grupy ludzi zamieszanych w bójkę w supermarkecie przy Lavender Hill, SW11. Oficerowie przyjechali wraz z ratownikami medycznymi. Kobieta w wieku 20 lat została zabrana do szpitala niewielkimi obrażeniami. Pozostałym pięciu osobom udzielono pomocy medycznej na miejscu. Pięć osób zostało aresztowanych w związku z atakiem. Są przesłuchiwani na komisariacie policji w południowym Londynie”.

Rzecznik Asdy dodał: „Wiemy o zdarzeniu, które miało miejsce w naszym sklepie przy Clapham Junction ubiegłej nocy. Nie będziemy tolerować żadnych form przemocy czy wykorzystywania wobec naszych kolegów czy klientów. Pracujemy blisko z policją nad śledztwem”.