Crime Mężczyzna symulował, że został dźgnięty nożem. Potrzebował darmowej podwózki

Do zupełnie nietypowego zdarzenia doszło w Warwickshire, gdzie mężczyzna potrzebujący darmowego transportu upozorował, że został ranny w wyniku dźgnięcia nożem. Gdy okazało się, że ratownicy nie podwiozą go do domu, zaatakował ich.

Fałszywe zgłoszenie na numer alarmowy w Warwickshire

Kilka miesięcy temu, 13 kwietnia, 28-letni Christian Monreal zadzwonił na numer alarmowy i wezwał karetkę. Brytyjczyk powiadomił operatora, że został dźgnięty nożem przed supermarketem w Atherstone, w Warwickshire. Na miejsce błyskawicznie wysłana została karetka pogotowia, ale ratownicy szybko ustalili, że Monreal nie potrzebował żadnej pomocy. Okazało się, że mężczyzna wszystko sfingował, ponieważ potrzebował darmowego transportu do domu. Gdy jednak załoga karetki odmówiła wykonania tak „absurdalnej” i nielegalnej prośby, Monreal zaatakował ratowników.

Ale na tym się nie skończyło. Brytyjczyk, przy którym znaleziono kilka uncji konopi indyjskich, nie przestał przejawiać agresywnych zachowań także po zatrzymaniu. Mężczyzna zdemolował swoją celę i splunął na funkcjonariusza w areszcie. Następnie Brytyjczyk trafił do szpitala George Eliot Hospital w Nuneaton, ale gdy został z niego wypisany 10 dni później, odmówił opuszczenia go. Także w sposób agresywny. Gdy wezwano ochronę, Monreal ponownie zaczął stawiać się personelowi.

Agresorem zajął się wymiar sprawiedliwości

Christian Monreal stanął przed sądem koronnym w Warwick 11 października i został skazany na sześć miesięcy więzienia. Po wyroku posterunkowy Craig Pearson w takich słowach skomentował to, co się stało: „Bez wątpienia Monreal ma problemy, nad którymi musi pracować. Stanowi on też jednak zagrożenie dla innych i sąd uznał, że może wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Przekonanie Monreala, że ma prawo znęcać się nad personelem policji, ratownikami medycznymi i personelem NHS, jest poważnie niepokojące. Jesteśmy w pełni zadowoleni z wyroku. Mam nadzieję, że będzie to przestrogą dla innych. Za atakowanie ludzi, którzy dzień i noc pracują, aby zapewnić społeczeństwu bezpieczeństwo, grozi kara więzienia.

