Na lotnisku w Hamburgu trwają negocjacje z 35-letnim mężczyzną, który staranował ogrodzenie, wdarł się na płytę lotniska, a następnie oddał strzały w powietrze i wyrzucił z pojazdu dwie płonące butelki. W środku ma znajdować się 4-letnia dziewczynka, córka mężczyzny. O jej uprowadzeniu powiadomiła wcześniej służby matka dziecka.

Do wtargnięcia 35-letniego mężczyzny na teren lotniska w Hamburgu doszło ok. godz. 20 czasu lokalnego. Wiemy, że mężczyzna przejechał przez ogrodzenie. Następnie, gdy był już na płycie lotniska, oddał dwa strzały w powietrze i wyrzucił z pojazdu dwie płonące butelki. W samochodzie ma się znajdować 4-letnia dziewczynka, prawdopodobnie córka mężczyzny. Jej uprowadzenie zgłosiła wieczorem matka. A policja już potwierdziła, że za całą sprawą stoi najpewniej „spór o opiekę nad dzieckiem”. – „Jesteśmy na miejscu z dużym kontyngentem służb ratowniczych. Według nas sytuacja dotycząca zakładników jest stabilna” – ogłosiła hamburska policja w mediach społecznościowych.

Gunman at Germany’s Hamburg Airport set fires on the tarmac, fired at least 2 shots into the air before parking his car underneath a plane – Bild pic.twitter.com/aeGI4TdvOP

— BNO News (@BNONews) November 4, 2023