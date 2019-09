Mężczyzna stał przez 6 godzin w trakcie lotu, żeby... jego żona mogła się spokojnie wyspać! ROMANTYCZNE?

Czy miłość to suma małych uczynków, czy wielkie gesty?

Fot. Twitter

Czy miłość to wielkie gesty, czy raczej suma małych, bezinteresownych uczynków, zrobionych z myślą o ukochanym partnerze? Właśnie taką dyskusję o miłości wywołał w internecie zupełnie nieświadomie pewien mężczyzna, przyłapany na tym, że przez sześć godzin stał w samolocie w trakcie lotu, by jego zmęczona żona mogła się wyspać.

Zdjęcie mężczyzny stojącego w przejściu między rzędami siedzeń w samolocie obiegło sieć i z miejsca wywołało burzliwą dyskusję. Zdjęcie umieściła jedna z pasażerek, która obwieściła na Twitterze, że mężczyzna stał tak przez całe sześć godzin lotu, w trakcie gdy jego żona spała rozłożona na trzech siedzeniach. „Cóż, to jest właśnie MIŁOŚĆ” - podsumowała w komentarzu autorka fotografii.

Ale nie wszyscy internauci zgodzili się z tym, że stanie przez sześć godzin w trakcie lotu, byle tylko nie budzić żony, jest oznaką największej miłości. Jeden z internautów napisał: „Jeśli to jest miłość, to wolałbym być samotny”, a inny dodał: „To nie jest miłość, ona jest samolubna, a on jest słaby”.

Znaleźli się i tacy internauci, którzy stwierdzili, że zdjęcie nie obrazuje prawdy, ponieważ personel pokładowy nie pozwoliłby nikomu stać w samolocie przez przez cały lot. Inni jeszcze przywołali żartobliwie scenę z kultowego „Titanica”, gdzie Kate Winslet leży na dryfujących oceanie drzwiach, podczas gdy Leonardo DiCaprio, zanurzony całym ciałem w wodzie, zamarza na śmierć.

A Wy co sądzicie o tej zabawnej historii? Czy stanie przez sześć godzin lotu i nieprzeszkadzanie tym samym partnerce w spaniu jest ROMANTYCZNE?