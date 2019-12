Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku... 24 lat! Wcześniej zdołał zaoszczędzić £578 000

Fot. Facebook

Mike Rosehart ma zaledwie 27 lat, ale już od trzech lat przebywa na emeryturze. I to nie dlatego, że ciężko zachorował, tylko dlatego, że tak chciał i że udało mu się spełnić swoje marzenie.

Mike Rosehart przeszedł na emeryturę w wieku 24 lat po tym, jak zdołał zaoszczędzić £578 000. Już od czasu college'u był zwolennikiem ruchu FIRE – Financial Independence Retire Early, który propagował ideę rygorystycznego oszczędzenia na wczesnym etapie życia, by w młodym wieku móc przejść na emeryturę. Można by nawet powiedzieć, że w wieku, w którym ludzie zaczynają dopiero stawiać pierwsze kroki na polu zawodowym.

Mike, który przez kilka lat był analitykiem biznesowym IT mówi, że jego historia nie zawiera żadnych tajemnic. Mężczyzna po prostu od samego początku postawił na agresywne oszczędzanie i oszczędne życie, a także na szybkie inwestowanie w nieruchomości, które mają mu docelowo przynieść stały dochód w nadchodzących latach. Swój pierwszy dom pod wynajem Rosehart kupił w wieku... zaledwie 19 lat!

„Oto sekret wcześniejszego przejścia na emeryturę: wydawać mniej, zarabiać więcej i maksymalizować tę różnicę. Trudną częścią jest wykonanie tego planu. W końcu większość z nas nie potrafi się oprzeć Starbucks'owi, podróży za granicę lub nowemu telefonowi komórkowemu. A właśnie opóźniona gratyfikacja jest tajemnicą ruchu FIRE” - cytuje młodego Kanadyjczyka dziennik „Metro”.

Z ideologią FIRE, według której każdy może przejść na emeryturę po pięciu latach solidnej pracy połączonej z oszczędnym życiem, Mike po raz pierwszy spotkał się w wieku 17 lat, gdy studiował na Ivey Business School, w stanie Ontario, w Kanadzie. A gdy postanowił finansową ascezę wprowadzić w życie, to nie był w tym sam, ponieważ towarzyszyła mu w tym partnerka, będąca z wykształcenia grafikiem. Para wiedziała, że che mieć dzieci, a także że chce ze swoimi pociechami spędzać dużo czasu, dlatego wytrwała w swoich postanowieniach przez kilka lat – w trakcie i zaraz po studiach.

Po niezwykle oszczędnym życiu w trakcie studiów Mike podjął pracę jako analityk IT za £32 000 rocznie, natomiast jego partnerka objęła posadę grafika za £20 000 rocznie. Większość pieniędzy zarobioną przez Mike'a para przeznaczyła na inwestycję w nieruchomości. W ciągu trzech lat Kanadyjczycy zakupili w ten sposób 10 nieruchomości. W 2017 r. Mike sprzedał z nawiązką 11 nieruchomości, zarabiając na tym ponad £570 000.