Mężczyzna postrzelił się we śnie. Przyśniło mu się włamanie do domu

62-latek postrzelił sam siebie w nogę podczas snu. Mężczyźnie śniło się, że ktoś włamał się do jego domu i wtedy - wciąż śniąc - sięgnął po broń. Obudził się dopiero, gdy poczuł ból po naciśnięciu spustu.

Policja znalazła 62-latka w jego domu w Illinois z raną postrzałową nogi – podał New York Post. Mężczyzna powiedział śledczym, że przyśnił mu się koszmar, w którym włamywacz wtargnął do jego domu. Wtedy też sięgnął po swój rewolwer kalibru 357 i – wciąż śniąc - strzelił.

Sytuacja, która przytrafiła się 62-latkowi z Illinois, zszokowała policję, która w efekcie aresztowała mężczyznę, gdy doszedł już do siebie po medycznej akcji ratunkowej.

- Kiedy nacisnął spust, postrzelił się i najwyraźniej obudził się ze snu – poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Lake i potwierdziło, że w rzeczywistości nie doszło do żadnego włamania.

