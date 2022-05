Mężczyzna oświadczył się kobiecie na pogrzebie jej ojca. Przesadził z byciem oryginalnym?

Fot. TikTok

Wyrażenie „dopóki śmierć nas nie rozłączy” najczęściej kojarzy się z przysięgą małżeńską, ale w tym wypadku śmierć okazała się początkiem małżeństwa. Pewien mężczyzna oświadczył się kobiecie w dniu pogrzebu jej ojca.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w prowincji Limpopo, w północnej części Południowej Afryki. Pewien pastor postanowił oświadczyć się swojej dziewczynie w dniu pogrzebu jej ojca. Prowadzący ceremonię duchowny zaskoczył chyba wszystkich, a najbardziej samą wybrankę, która ocierała łzy po stracie bliskiej jej osoby. I choć oświadczyny przerywały czasem zakłócenia dochodzące z mikrofonu, to pastor zdołał założyć zaskoczonej kobiecie pierścionek na palec.

Oświadczyny w trakcie pogrzebu to przesada?

Nagranie z niecodziennych oświadczyn w Południowej Afryce zostało opublikowane na Tok Toku, ale nie wszyscy internauci ciepło je przyjęli. Dlaczego? Odpowiedź nasuwa się na myśl sama – pogrzeb, zwłaszcza bliskiej osoby, jaką jest ojciec, zdecydowanie nie jest momentem odpowiednim na oświadczenie się partnerce. „To NIE JEST W PORZĄDKU. Bez względu na to, jak można to uzasadnić” - napisał jeden z internautów. „Nie na pogrzebie. Powiedziałabym nie. Pozwól mi najpierw uszanować moich bliskich” - dodała z kolei nieco oburzona internautka. Ale pod nagraniem pojawiło się też kilka przychylnych komentarzy, w których internauci stwierdzili, że nie widzą nic złego w oświadczynach na pogrzebie. „On po prostu próbuje otrzeć łzy w tej rodzinie. To była odważne” - napisał jeden z takich internautów.