Mężczyzna musi zapłacić byłej żonie 180 000 funtów za 25 lat prania, sprzątania i wychowywania dzieci

Mężczyzna, który jest biznesmenem, nie tylko zamierzał zostawić bez środków do życia swoją byłą żonę, ale także ich dwie córki.

Mimo intercyzy sąd nie zgodził się na to, aby kobieta została z niczym, jak chciał jej były mąż.

Biznesmenowi kazano zapłacić 180 000 funtów byłej żonie po 25 latach wykonywania dla niego nieodpłatnej pracy domowej. Kwota została ustalona na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez cały okres ich małżeństwa.

Niewiele brakowało, a mąż-biznesmen zostawiłby po rozwodzie swoją byłą żonę – a także dwie ich córki - bez grosza przy duszy, gdyż uważał, że za 25 lat ich wspólnego małżeństwa, w czasie którego kobieta prała jego ubrania, gotowała mu obiady, robiła zakupy, sprzątała dom i wychowywała ich dzieci, nie należy jej się nic.





180 000 funtów dla byłej żony

Mężowi Ivany Moral kazano przekazać dokładnie 204 624,86 euro – około 182 000 funtów – w ogłoszonej w tym tygodniu ugodzie rozwodowej. Sędzia, Laura Ruiz Alaminos, siedząca w sądzie w Velez-Malaga w południowej Hiszpanii, obliczyła kwotę, którą przyznano kobiecie.

Mąż-biznesmen zadbał o to, aby przed zawarciem małżeństwa, podpisać z żoną intercyzę, zgodnie z którą cały majątek należał do niego. W czasie rozwodu kobieta, która zostałaby tak naprawdę z niczym, nie miała wyjścia i musiała domagać się sprawiedliwości w sądzie – zarówno dla siebie jak i ich dzieci.

W sądzie też okazało się, że Ivana, która ma dwie córki ze swoim byłym mężem, była odpowiedzialna za całe utrzymanie ich domu. Spędziła prawie cały swój czas „zasadniczo pracując w domu, co oznaczało opiekę nad domem i rodziną, oraz wszystkim, co się z tym wiąże” – stwierdzono w orzeczeniu rozwodowym.

Odcięcie żony od majątku

W rozmowie z radiem Cadena Ser, Ivana twierdziła, że ​​jej mąż chciał, aby pracowała wyłącznie w domu lub okazjonalnie w należących do niego siłowniach, gdzie zajmowała się „public relations i pełniła rolę osoby monitorującej”.

Kobieta powiedziała:

- Poświęciłam się wyłącznie pracom domowym, dbając o męża i dom. Zmusił mnie do przyjęcia określonej roli i wykonywania prac domowych, do tego stopnia, że ​​byłam w miejscu, w którym tak naprawdę nie mogłam robić nic więcej.

Małżeństwo Ivany z mężem było regulowane przez rozdzielność majątkową. Oznaczało to, że dochody każdej ze stron należały wyłącznie do nich. W rezultacie układ ten „pozostawiłby panią Moral bez dostępu do jakiegokolwiek majątku nabytego przez lata partnerstwa”.

Praca za darmo przez 25 lat małżeństwa

- Oczywiście był to przypadek nadużycia, aby zostać całkowicie wykluczonym finansowo (przez mojego byłego męża) bez niczego po zakończeniu mojego małżeństwa, więc ja i moje córki zostałyśmy z niczym po tych wszystkich latach wkładania wszystkiego: czasu, energii i miłości w rodzinę. Wspierałam męża w pracy, a rodzinę jako matka i ojciec. Nigdy nie pozwolono mi, abym miała wgląd w jego sprawy finansowe; wszystko było robione w jego imieniu – wyjaśniła kobieta.

Odwołanie od decyzji sądu

Jej były mąż, który po rozwodzie zamierzał podzielić dom i majątek, prawdopodobnie odwoła się od tej decyzji. Jednak zgodnie z wydanym orzeczeniem, mężczyzna musi wypłacić swojej byłej żonie emeryturę w wysokości 444 funtów miesięcznie, a także 356 funtów i 533 funtów swoim dwóm córkom, które mają teraz 20 i 14 lat.

Ivana Moral poślubiła swojego – obecnie – byłego męża w 1995 roku, a w roku 2020 poprosiła o rozwód wiedząc, że znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji i może zostać (wraz z córkami) odcięta od środków finansowych. Kobieta podjęła jednak ryzyko i poszła do sądu, który ostatecznie opowiedział się po jej stronie widząc poziom wykorzystywania jej przez byłego już męża. Ivana nie ukrywa, że jest zadowolona z wyroku, który może stać się również przestrogą dla mężczyzn traktujących podobnie swoje żony dbające przez lata nie tylko o nich, ale również o ich wspólny dom i dzieci.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

W Boeingu 737-800 Ryanaira lecącego ze Stansted wybuchła opona przy lądowaniu w Holandii

Pracownicy job centre będą dostawać dodatkową premię za pomoc w znalezieniu pracy

Ile kosztuje przeżycie w Wielkiej Brytanii? Minimum 120 funtów na tydzień dla singla, 200 – dla dwóch osób

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!