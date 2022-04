Mężczyzna mknął z prędkością ponad 160 km/h. Tłumaczył policjantom, że do popełnienia wykroczenia popchnęła go „miłość”

Jak się tłumaczył? Co go do tego skłoniło?

Kierowca złapany w Niedzielę Wielkanocną na znacznym przekroczeniu prędkości wyznał policjantom, że do popełnienia wykroczenia popchnęła go „miłość”. Funkcjonariuszy drogówki tak rozbawiła ta „wymówka”, że informując o popełnionym wykroczeniu w mediach społecznościowych zacytowali fragment znanego utworu Meat Loaf „I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)”.

W Niedzielę Wielkanocną, w godzinach porannych, funkcjonariusze drogówki w Thames Valley zatrzymali kierowcę na M40 za zbyt szybką jazdę. Mężczyzna pędził z prędkością 102 mph (164 km/h), czyli o wiele ponad dopuszczalny limit. Brytyjczyk, co ciekawe, nie próbował się wypierać, że popełnił wykroczenie, ale... miał na to przygotowane uzasadnienie. Otóż mężczyzna miał tłumaczyć, że zmierzał na wielkanocne śniadanie do kobiety i że do popełnienia wykroczenia „zmusiła go miłość”.

Brytyjscy policjanci mają poczucie humoru

Policjanci z drogówki w Thames Valley wykazali się sporym poczuciem humoru i w celu poinformowania o popełnionym wykroczeniu w mediach społecznościowych sięgnęli po słynny cytat z piosenki Meat Loaf „I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)”. „Kierowca zostały zatrzymany na #M40, jechał z prędkością 102 mil na godzinę, aby zobaczyć swoją dziewczynę. Zeznał, że to miłość go do tego popchnęła. Legenda rocka #Meatloaf „Zrobiłbym wszystko dla miłości, ale tego po prostu nie zrobię!” [ang. „I would do anything for love (…) But I just won't do that” - przyp.red.] (Przekroczenie prędkości? ?) Pamiętajcie o #ArriveAlive i trzymajcie się ograniczeń. #ItsNotWorthTheRisk” - napisali policjanci na Twitterze.

