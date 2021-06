Metro w Londynie uzyska pełny dostęp do szybkiego internetu do 2024 r. Które stacje zostaną połączone z 4G jako pierwsze?

Fot. Getty

Prace nad zapewnieniem szybkiego połączenia internetowego na terenie całego metra London Underground trwają już od lat. Teraz jednak prace te przyśpieszą, jako że burmistrz Sadiq Khan chce się wywiązać z obietnicy złożonej mieszkańcom przed niedawnymi wyborami na burmistrza Londynu.

Pasażerowie London Underground od lat mają problem z dostępem do szybkiego internetu w trakcie przemieszczania się. Dotychczas z siecią można się było łączyć jedynie poprzez Wi-Fi od Virgin Media, co jednak wiązało się z wieloma problemami. Ale wszystko wskazuje na to, że Sadiq Khan wypełni obietnicę złożoną londyńczykom przy okazji niedawnych wyborów na burmistrza Londynu i zapewni im w ciągu najbliższych kilku lat dostęp do szybkiego internetu 4G na terenie całego metra. - Obiecałem londyńczykom, że jeśli wybiorą mnie na drugą kadencję na burmistrza, to zapewnię im 4G w obrębie całej sieci metra. (...) [Szybki internet] działa już we wschodniej części linii Jubilee i mam przyjemność ogłosić dzisiaj, że wywiązuję się ze swojego zobowiązania i że pełny dostęp do internetu będzie możliwy w całym metrze, także na kluczowych stacjach w centrum Londynu, takich jak Oxford Circus i Euston, gdzie [z sieci będzie można] skorzystać przed końcem przyszłego roku – poinformował Sadiq Khan.

Szybki internet 4G w metrze w Londynie

20-letnia koncesja na rozbudowę sieci szybkiego internetu na terenie London Underground została przyznana firmie BAI Communications (BAI), która jest globalnym dostawcą infrastruktury 4G i 5G. Firma już wkrótce rozpocznie prace nad wprowadzeniem szybkiego internetu na stacjach Oxford Circus, Tottenham Court Road, Euston czy Bank i, według planów, zakończy je z końcem przyszłego roku. - Londyńskie metro powstało w XIX wieku, a koncesja na dostarczanie mobilnego internetu w całej sieci metra zapewni dalsze dostosowanie się go do potrzeb klientów w XXI wieku. Zapewnienie mobilnej łączności pasażerom w tunelach i na platformach w całym Londynie ułatwi im pozostanie w kontakcie, a także zapewni długoterminowy strumień przychodów dla TfL i wesprze wzrost gospodarczy w całym mieście – zaznaczył z kolei Shashi Verma, dyrektor ds. technologii w TfL.