Meteoryt spadł w południowej Walii. Poproszono ludzi zaangażowanie się w jego poszukiwania

Według brytyjskiego stowarzyszenia Fireball Alliance (UKFALL) meteoryt, który rozświetlił nocne niebo w zeszłym tygodniu, mógł spaść gdzieś w hrabstwie Bridgend lub Rhondda Cynon Taf, w południowej Walii. Mieszkańców poproszono o jego poszukiwania.

W ubiegłym tygodniu około 20-kilogramowa skała z asteroidy weszła w atmosferę ziemską z prędkością prawie 30 km na sekundę. Większość tej skały wyparowała do atmosfery w ciągu kilku sekund, ale obliczono, że około 100 g przetrwało i wylądowało na obszarze na północ od miasta Bridgend.

Meteoryt w Walii

Dr Jana Horák z National Museum Cardiff będąca członkinią UKFALL powiedziała, że meteoryt był „prawdopodobnie błyszczący czarny lub brązowy” i dodała, że szukanie skał mniejszych niż jabłko na tak dużym obszarze przypomina szukanie igły w stogu siana, dlatego zapytała mieszkańców południowej Walii, czy nie znaleźli w weekend czegoś interesującego lub niezwykłego.

Naukowcy poprosili także ludzi, aby – jeśli trafią na kawałek meteorytu – nie dotykali go gołymi rękami ani magnesem.

Co zrobić po znalezieniu meteorytu?

Naukowcy z Natural History Museum w Londynie udzielili kilku wskazówek każdemu, kto myśli, że mógł znaleźć kawałek meteorytu.

Dr Ashley King z grupy badającej materiały planetarne powiedział:

- Meteoryt nie będzie gorący i jest tak samo bezpieczny, jak każda inna skała, ale, jeśli to możliwe, nie podnoś go gołymi rękami, ponieważ to spowoduje zanieczyszczenie kamienia. Ponadto nie testuj go za pomocą magnesu, ponieważ może to zniszczyć cenne informacje. Może znajdować się w miejscu, w którym zwykle nie można znaleźć skał, na przykład na trawniku lub ścieżce. Nie podejmuj żadnego ryzyka, szukając go i nie wchodź na obszary, na które nie powinieneś. Ale jeśli znalazłeś coś, z pewnością będziemy zainteresowani sprawdzeniem tego.

Każdy, kto uważa, że znalazł kawałek meteorytu, proszony jest o przesłanie zdjęcia i współrzędnych lokalizacji na adres: [email protected]