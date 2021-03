Meteoryt, który spadł na podjazd w Gloucestershire może ujawnić tajemnice Układu Słonecznego i życia na Ziemi

W dniu 28 lutego niebo nad Wielką Brytanią zostało rozświetlone przez "kulę ognia". Jak się później okazało był to niezwykle rzadki meteoryt, który wylądował gdzieś w południowej części Anglii. Może pomóc nam wyjaśnić niektóre zagadkowe kwestie dotyczące historii Układu Słonecznego i życia na Ziemi.

Kilka fragmentów tego ciała niebieskiego udało się odnaleźć w rejonie Winchcombe, w hrabstwie Gloucestershire. Odłamki przybyłej na ziemie z kosmosu skały zostały znalezione na... podjeździe dla samochodów. Jego właściciel zwrócił uwagę na stos zwęglonego kamienia, a po tym jak zaalarmował odpowiednie służby w okolicy zaczęto znajdować kolejne kawałki. "Zajrzałem do tej plastikowej torby, w którą kazano mu włożyć znalezisko i dosłownie ugięły się pode mną nogi. To było niewiarygodne! Mamy do czynienia z bardzo szczególnym meteorytem" - komentował na łamach BBC doktor Richard Greenwood z Open University. Udało się pozyskać całkiem pokaźny kawał skały liczący sobie 300 gram.

Jego znalazca pragnął zachować anonimowość.

Niezwykłe odkrycie w hrabstwie Gloucestershire

Co jest takiego wyjątkowego w tym znalezisku, poza tym, że mamy do czynienia z pierwszym od 30 lat wydobyciem materiału meteorytowego w Wielkiej Brytanii? Otóż, mamy do czynienia z jednym z najbardziej "dziewiczych" materiałów w Układzie Słonecznym, a mianowicie z chondrytem węglowym. Zachowuje on niezmieniony skład chemiczny z okresu powstania naszego Układu Słonecznego, a więc sprzed 4,6 miliarda lat temu. Co więcej, znajdują się w nim materiały organiczne i aminokwasy, które dały początek życiu w naszym kawałku kosmosu.

"Chondryty węglowe są szczególnie wyjątkowe, ponieważ są elementami budulcowymi naszego Układu Słonecznego. Wiele z nich zawiera proste związki organiczne i aminokwasy; niektóre z nich zawierają minerały utworzone przez wodę, więc wszystkie składniki, które służą do zrozumienia, w jaki sposób tworzy się nadającą się do zamieszkania planeta, taka jak Ziemia" - komentował dr Ashley King z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie (NHM).

Na podjeździe dla samochodów znaleziono meteoryt z "budulca wszechświata"

Na całym świecie w sumie odkryto 51 węglowych meteorytów chondrytowych. W skali brytyjskiej to pierwsze tego typu znalezisko. Naukowcy uważają, że dzięki niemu może dowiemy się czegoś więcej o narodzinach życia na Ziemi i naszym układzie słonecznym.

Mamy do czynienia z odkryciem o wielkiej skali. A stoi za nim meteoryt wyglądający, jak "zepsuty brykiet z grilla", jak ujęła to profesor Monica Grady, również z Open University. "To jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem" - mówiła dla BBC.