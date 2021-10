Kryzys w Met Police - kolejny funkcjonariusz oskarżony o gwałt. Home Office zapowiada niezależne dochodzenie

Fot: Facebook @metpoliceuk

W obliczu ostatnich wydarzeń Priti Patel zapowiada stanowcze działania wobec londyńskiej policji. Niezależne dochodzenie ma ustalić czy w służbach zachowywane są odpowiednie standardy. Decyzja ta jest pokłosiem głośnej sprawy gwałtu i morderstwa Sary Everard, dokonanych przez funkcjonariusza Met Police.

W związku z głośną sprawą morderstwa Sary Everard, szefowa Home Office zapowiedziała wszczęcie poważnego dochodzenia w strukturach Met Police. Priti Patel chce, aby działania w tej sprawie składały się z dwóch części. Celem pierwszej z nich byłoby "ostatecznie wyjaśnienie" sprawy funkcjonariusza Wayne`a Couzensa, który dopuścił się tej okropnej zbrodni. Ma ono zostać przeprowadzone w ramach niezależnego dochodzenia prowadzonego przez Independent Office for Police Conduct. Druga część postępowania obejmowałaby szersze kwestie dotyczące działania policji, takie jak zachowanie odpowiednich standardów zawodowych, kwestie związane z zachowaniem w miejscu pracy oraz praktyki weryfikacyjne wobec funkcjonariuszy.

"Takie zbrodnie i akty przemocy wobec kobiet i dziewcząt nie mogą mieć miejsca w naszym społeczeństwie. Dlatego podwoiłem swoje wysiłki, aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa" - deklarowała w swoim przemówieniu inauguracyjnym na konferencji torysów w Manchesterze Priti Patel.

Home Office zapowiada poważne dochodzenie w strukturach Met Police

Trzeba dodać, że podobne działania mają zostać podjęte niejako z wewnątrz. W Metropolitan Police ma zostać przeprowadzony nadzwyczajny przegląd standardów zawodowych oraz kultury wewnętrznej zarządzony przez komisarz londyńskiej policji metropolitalnej, Cressidę Dick. Szefowa stołecznej policji znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak na jaw wyszło, że już wcześniej miały się pojawiać sygnały, które wskazywały na niewłaściwe zachowania seksualne PC Couzensa, który później dopuścił się zbrodni. Jak się okazało był on znany swoim kolegom z agresji seksualnej wobec kobiet. Couzens miał mieć pseudonim "Rapist" ("Gwałciciel"), którego dorobił się podczas swojej służby na posterunku w Kent, jak podaje "The Guardian". Koledzy tak go nazwali ze względu na to, że oglądał ostrą pornografię pokazującą gwałty na kobietach.

Co więcej, w 2015 roku, w jego sprawie było prowadzone dochodzenie w sprawie nieprzyzwoitego zachowania. W wyniku procesów weryfikacyjnych pozwolono mu kontynuować służbę.

W obliczu tych wszystkich informacji zaczęto wzywać komisarz Dick do dymisji. W obliczu kryzysu szefowa Met Police zapewniała, że mamy do czynienia z tragicznym, ale odosobnionym przypadek. Wayne Couzens miał być typową "czarną owcą" w (policyjnym) stadzie. Co więcej, Cressida Dick mogła również liczyć na wsparcie brytyjskiego premiera. Boris Johnson apelował do opinii publicznej, aby nie tracić zaufania do służb policyjnych.

Kolejny stołeczny funkcjonariusz usłyszał poważane zarzuty związane z atakiem seksualnym

Paradoksalnie, w dwa dni przed tym, jak komisarz Dick zapowiedziała konkretne działania, mające na celu wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości w służbach, w niedzielę 3 października przed sądem stanął David Carrick. 46-letni funkcjonariusz Met Police, członek Met’s Parliamentary and Diplomatic Protection Command miał dopuścić się gwałtu na kobiecie, którą poznał przez Tindera. Do rzeczonych zdarzeń miało dojść 4 września zeszłego roku, w hotelu Premier Inn w St Alban. Dodajmy, że w tym czasie Carrick nie był na służbie. Co bardzo znamienne, służył on w oddziale zajmującym się ochroną budynku parlamentu i placówek dyplomatycznych w Londynie, a więc dokładnie tym samym, co Couzens...