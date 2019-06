Met Office zapowiada w weekend rekordowe upały. Słupki rtęci w Londynie wskażą nawet 34 st. C!

Fot. Getty

Na Wyspach szykuje iście tropikalny weekend. Met Office ostrzega, że temperatura może osiągnąć nawet 34 st. C w Anglii połudnowo – wschodniej, zbliżając się do rekordu 35,6 st. C odnotowanego w 1976 r.

Piątek na Wyspach zapowiada się jeszcze „umiarkowanie”, z wyższymi temperaturami na zachodzie i niższymi na wschodzie kraju. W Walii i Anglii zachodniej (w tym w Glastonbury, gdzie odbywa się kultowy festiwal muzyczny) słupki rtęci mogą dziś wskazać 30 – 31 st. C, ale w innych regionach będzie chłodniej. W zachodniej Szkocji i Irlandii Północnej temperatura może osiągnąć kolejno 27 – 28 st. C i 25 st. C, natomiast londyńczycy będą się dziś mogli cieszyć idealną temperaturą 24 st. C.

Czytaj także: Mieszkańcy Bristolu skarżą się na plagę much i grożą, że przestaną płacić Council Tax!

Jednak w sobotę w Anglii centralnej i południowo – wschodniej nastąpi diametralna zmiana pogody, a słupki rtęci poszybują daleko ponad 30 st. C. Met Office spodziewa się, że jutro padną rekordowe w tym roku temperatury, a w Londynie termometry wskażą nawet 34 st. C, czyli zaledwie 1,5 st. C mniej od rekordu z czerwca 1976 r. - To będzie jak na razie najgorętszy dzień w roku – powiedział Greg Dewhurst z Met Office.

SZOK: Motocyklista znalazł nietypowy sposób na walkę z upałem - Ku zaskoczeniu policji jeździł na motorze... nago

W pozostałych regionach UK będzie nieco chłodniej. Meteorolodzy przewidują, że w Anglii wschodniej słupki rtęci pokażą 29 – 32 st. C, a na zachodzie kraju 22 – 25 st. C. Uderzenie gorąca będzie też krótkotrwałe, a temperatura na Wyspach znacznie obniży się już w niedzielę. W drugi dzień weekendu max. temperatura powietrza nie powinna przekroczyć 25 st. C.

Met Office wydało ostrzeżenie przed weekendowymi upałami. „Fale upałów mogą być niebezpieczne, szczególnie dla małych dzieci i osób starszych, a także dla osób cierpiących na choroby przewlekłe” - czytamy w komunikacie.