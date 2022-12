Met Office zapowiada „uciążliwą” pogodę. To będzie wietrzny i mokry tydzień przed Nowym Rokiem

W tym tygodniu mieszkańcy Wysp muszą przygotować się na pogodową mieszankę warunków zimowych i burzowych. Met Office zapowiada przelotne opady na południu kraju i śnieg w wielu rejonach północnych, a także silny wiatr.

„Technicznie” rzecz biorąc mamy za sobą „białe święta”, chociaż w większości obszarów temperatury były zbyt łagodne, aby ich mieszkańcy mogli zobaczyć śnieg. Met Office odnotowało jednak opady deszczu ze śniegiem lub śniegu na pięciu swoich stacjach pogodowych w Wielkiej Brytanii w Boże Narodzenie, z Edynburgiem jako jedną z trzech w Szkocji i dwoma kolejnymi w Irlandii Północnej.





Meteorolog z Met Office, Tom Morgan, powiedział:

- Oficjalnie były to białe święta Bożego Narodzenia, ale oczywiście wiele osób myśli o tych doskonałych scenach z kartek bożonarodzeniowych z głębokim śniegiem i tak naprawdę nie widzieliśmy śniegu osiadającego na niższych poziomach. To, co definiujemy jako białe Boże Narodzenie, to tylko kilka spadających płatków śniegu, nawet jeśli są one zmieszane z deszczem, więc były to technicznie białe Święta Bożego Narodzenia, ale w większości miejsc, szczególnie w Anglii i Walii, temperatury były zbyt łagodne.

W Szkocji synoptycy odnotowali śnieg na stacji pogodowej Gogarbank w Edynburgu, Loch Glascarnoch w Ross i Cromarty oraz Altnaharra w Sutherland. Po drugiej stronie Morza Irlandzkiego śnieg spadł w Glennane w hrabstwie Armagh oraz w Lough Fea w Londonderry.

Zimowe deszcze i ryzyko oblodzeń

W związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi w najbliższych dniach wydano ostrzeżenie obowiązujące od godziny 18:00 w Boxing Day do godziny 15:00 we wtorek, gdy zimowe deszcze przetaczają się przez północne części Szkocji i szkockie wyżyny. Met Office podało, że pogoda może być w najbliższych dniach „uciążliwa”.

Nocne opady deszczu mogą prowadzić do ryzyka oblodzeń na nieoczyszczonych powierzchniach na szkockich wyżynach, a także w północnej Anglii. W północnych częściach Szkocji mogą wystąpić zakłócenia w podróżowaniu.

Meteorolog, Tom Morgan ostrzegł przed „dość nieprzyjemnymi warunkami” pogodowymi i „trudnymi warunkami drogowymi” w tym tygodniu.

- Będziemy świadkami dość częstych pasm ulewnych deszczy przesuwających się po całym kraju. W regionach przybrzeżnych często będzie wietrznie, czasami pojawią się nawet silne wichury. W tym tygodniu będzie wietrznie, także w Sylwestra i Nowy Rok. Czasami będą bardzo wietrzne warunki i wszyscy zobaczymy ulewny deszcz, ale będzie on szczególnie intensywny na zachodzie – powiedział Morgan.

Ostrzeżenia dla kierowców

Tom Morgan ostrzegł także kierowców przed trudnymi warunkami na drogach wynikających z opadów deszczu. Dodał, że podróżni powinni być świadomi „dość silnych wiatrów” podczas jazdy.

Zaznaczył również, że we wtorek północna Szkocja może zobaczyć sporo śniegu, a temperatura wyniesie około 1 stopień Celsjusza. Od środy z kolei pogoda stanie się bardziej niespokojna, z okresami deszczu, który będzie rozprzestrzeniał się na większość obszarów. Ulewne deszcze pojawią się w czwartek, a w piątek spodziewane są dalsze opady oraz silny wiatr.

Burze zimowe

Rzadkie zjawisko występuje, gdy burze rozpętują się w warunkach zimowych, a ostatnio odnotowano je w Aberdeenshire 8 grudnia. Według Met Office, jeśli w nocy wystąpią burze, błyskawice wydają się jaśniejsze, ponieważ światło odbija się od płatków śniegu.

W Irlandii oficjalna krajowa agencja meteorologiczna Met Eireann wskazała 29 grudnia jako najbardziej prawdopodobną datę wystąpienia burzy, przewidując, że ulewy będą „padać w postaci deszczu ze śniegiem i śniegu na wzgórzach, czasami z grzmotami”.

Pogoda w Sylwestra

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków w Sylwestra mają wystąpić przelotne opady deszczu w wielu częściach Wielkiej Brytanii z możliwością obfitych opadów.

Zastępca głównego meteorologa, David Oliver powiedział:

- Prąd strumieniowy pomoże rozwinąć systemy niskiego ciśnienia, które prawdopodobnie dotkną Wielką Brytanię między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Przyniosą one miejscami mokrą i wietrzną pogodę oraz szansę na opady śniegu na północy Wielkiej Brytanii, jak to często ma miejsce o tej porze roku.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Koc grzewczy, przenośny grzejnik czy centralne ogrzewanie - Jakie są najtańsze sposoby na ogrzanie domu?

W 2023 pracując w Wielkiej Brytanii, będziemy zarabiać tyle, ile w 2006 roku

W UK nastąpił wysyp osób zgłaszających niezdolność do pracy. O przyznanie zasiłku wnioskuje coraz więcej nastolatków

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!