Met Office wydało żółty alert pogodowy z powodu... opadów śniegu!

Śnieg na początku kwietnia? W Wielkiej Brytanii taka pogoda zdarza się wcale nie tak rzadko! W związku z ostatnimi opadami białego puchu Met Office wydało żółty alert pogodowy!

W niektórych rejonach Zjednoczonego Królestwa na przyjście wiosny przyjdzie poczekać nieco dłużej. Dziś rano Met Office wydało żółty alert pogodowy. Dotyczył on... opadów śniegu! Zagrożenie obecnością białego puchu obowiązuje w znacznej części południowej i środkowej Walii oraz regionu West Midlands. Obowiązuje od godziny 4:00 w nocy do 11:00 dzisiaj. Dotyczy przede wszystkim trudności w komunikacji na terenach położonych powyżej 200 metrów.

A yellow warning for #Snow is in force across Wales and the West Midlands until 11:00am today. This could lead to some difficult travelling conditions above 200m. Stay #WeatherAwarepic.twitter.com/0fm11EgVrB