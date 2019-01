Met Office wydało żółte ostrzeżenie o "zagrożeniu dla życia". Przewidywana prędkość wiatru to nawet 75mph

Narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii wydał ostrzeżenie o "zagrożeniu dla życia" na terenie Szkocji, z powodu zbliżającego się huraganu polarnego. Ostrzeżenie będzie obowiązywało przez ok. 24h.

Przewiduje się duże opady śniegu i niskie temperatury, a także porywisty wiatr, który może osiągać prędkość do 75mph. W ostrzeżeniu Met Office czytamy - Bardzo silne wiatry wystąpią w północnej oraz wschodniej części Szkocji w poniedziałek w ciągu dnia oraz wieczorem. - We wtorek wichura powinna już słabnąć.

Ciężkie warunki pogodowe mogą spowodować znaczne utrudnienia w ruchu drogowym, kolejowym, samolotowym i morskim - trzeba się więc przygotować na możliwe opóźnienia. Przewiduje się także, że może nastąpić tymczasowe odcięcie mediów (prądu, wody) od gospodarstw domowych i od firm czy instytucji. Ponadto, można się spodziewać wysokich fal.

Największa wichura przewidywana jest w Szkocji od ok. 9 rano w poniedziałek do ok. 6 rano we wtorek. W tym czasie w pozostałej części kraju wystąpi duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu.

Temperatura w Szkocji ma wynisić od -2 do -3 stp. C. W pozostałej części kraju ma być trochę powyżej zera.

Z kolei w środę rano można spodziewać się marznącej mgły. Temperatura tego dnia ma wynosić od -3 do -4 stp. C w Szkocji, a w pozostałej części kraju od 3 do 4 stp. na plusie.

Od środy pogoda ma się uspokajać, choć będą wciąż występować duże zachmurzenia i opady deszczu, szczególnie na zachodzie kraju.

